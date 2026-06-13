به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد میرهادی با اعلام این خبر، اظهار کرد: در سال گذشته ۴۷ نفر بر اثر غرقشدگی در استان هرمزگان جان باختند که از این تعداد ۴۱ نفر مرد و ۶ نفر زن بودند.
وی افزود: این در حالی است که در سال ۱۴۰۳ تعداد فوتیهای ناشی از غرقشدگی در استان ۳۶ نفر شامل ۳۱ مرد و ۵ زن بوده است که مقایسه آمارها نشاندهنده افزایش موارد مرگ ناشی از غرقشدگی در سال گذشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی هرمزگان با اشاره به پراکندگی جغرافیایی این حوادث، بیان کرد: از مجموع ۴۷ مورد غرقشدگی ارجاعی به ادارات پزشکی قانونی استان در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۰ نفر مربوط به شهرستان بندرعباس، ۶ نفر مربوط به شهرستان قشم، ۴ نفر مربوط به شهرستان رودان، ۶ نفر مربوط به جزیره کیش، ۴ نفر مربوط به شهرستان سیریک و ۷ نفر مربوط به شهرستان میناب بودهاند.
میرهادی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در سواحل، دریا، رودخانهها و سایر منابع آبی از شهروندان خواست از شنا در مناطق غیرمجاز و فاقد نظارت خودداری کرده و توصیههای ایمنی را جدی بگیرند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.
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