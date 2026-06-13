ارتقای خدمات اتوبوسرانی تهران در فصل گرما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران؛ مهدی علیزاده با تأکید بر اینکه ارتقای کیفیت خدماترسانی در فصل گرما از اولویتهای اصلی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است، اظهار کرد: پیش از آغاز ماههای گرم سال، عملیات گسترده سرویس، بازبینی فنی و اورهال سیستمهای سرمایشی در تمامی اتوبوسهای مجهز به کولر انجام شده است تا ناوگان با آمادگی کامل وارد دوره اوج مصرف شود.
وی افزود: تمامی اتوبوسهای ملکی شرکت واحد دارای سیستم سرمایشی هستند و رانندگان موظفاند در زمان فعالیت، کولر را روشن کنند. در صورت بروز هرگونه نقص فنی در سیستم تهویه مطبوع، رسیدگی به آن در اولویت نخست قرار داشته و اتوبوس برای تعمیرات تخصصی از چرخه خدمت خارج میشود تا در کوتاهترین زمان ممکن مجدداً به خطوط بازگردد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به وضعیت نظافت ناوگان نیز گفت: تمامی اتوبوسهای ملکی هر شب پس از پایان سرویس، تحت عملیات کامل کارواش و نظافت داخلی و خارجی قرار میگیرند و پیش از آغاز فعالیت روز بعد، از نظر وضعیت فنی، ظاهری و بهداشتی مورد بررسی و کنترل نهایی قرار میگیرند تا خدماتی در شأن شهروندان و مطابق با اصول تکریم اربابرجوع ارائه شود.
علیزاده با بیان اینکه در بخش خصوصی نیز نظارت مستمر بر عملکرد ناوگان در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: مدیران خطوط موظف به پایش روزانه وضعیت کولر و نظافت اتوبوسها هستند و در صورت مشاهده هرگونه مشکل، اتوبوسها در پایان مسیر یا پس از بازگشت به توقفگاه برای تعمیر، رفع نقص و نظافت اعزام میشوند.
وی ادامه داد: در برخی خطوط پرتردد، بهویژه مسیرهای شمالی ـ جنوبی، به دلیل حجم بالای جابهجایی مسافران و فشار مضاعف بر تجهیزات، ممکن است در طول مسیر اختلالاتی در عملکرد سیستم سرمایشی ایجاد شود. در چنین شرایطی، پس از رسیدن اتوبوس به مبدأ و تخلیه مسافران، خودرو برای بررسی فنی و رفع نقص به توقفگاه اعزام شده و در کوتاهترین زمان ممکن به چرخه خدمت بازمیگردد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در پایان با تأکید بر نقش مشارکت شهروندان در ارتقای کیفیت خدمات اظهار کرد: از شهروندان درخواست میکنیم در صورت مشاهده هرگونه مشکل در عملکرد کولر، نظافت یا سایر موارد مرتبط با خدمات اتوبوسرانی، موضوع را به همراه شماره اتوبوس از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران گزارش کنند تا پیگیری و رسیدگی لازم در اسرع وقت انجام شود.
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