به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای هفته اول لیگ ملتهای والیبال جهان ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) پیگیری میشود.
تیم ملی والیبال ایران از ۱۷:۳۰ دقیقه روز یکشنبه ۲۴ خرداد در چهارمین و آخرین مسابقه خود در این هفته به مصاف بلژیک میرود؛ تیمی که امسال برای نخستین بار در لیگ ملتها به میدان می رود و برای تثبیت جایگاهش در این مسابقات تلاش میکند.
تیم ملی والیبال بلژیک تنها سابقه یک حضور در رقابتهای المپیک را دارد و در سال ۱۹۶۸ رتبه هشتم این بازیها را به خود اختصاص داد.
همچنین تیم ملی والیبال بلژیک سابقه ۹ بار حضور در رقابتهای قهرمانی جهان را در کارنامه دارد و این تیم در قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در جایگاه هفتم قرار گرفت که بهترین عملکردش در این مسابقات است.
دو تیم ایران و بلژیک تاکنون چهار بار در طول تاریخ به مصاف یکدیگر رفتند که سهم هر تیم دو برد بوده است و جدال پیش رو پنجمین رویارویی دو تیم است که تیمها برای سومین برد تلاش میکنند.
آخرین مسابقه تیمهای ایران و بلژیک در لیگ جهانی ۲۰۱۷ بود که مردان ایران سه بر دو به پیروزی رسیدند و حالا شاگردان روبرتو پیاتزا برای نمایشی قدرتمندانه به مصاف این تیم میروند تا سومین پیروزی خود را جشن بگیرند.
بلژیک در حال حاضر با ۲۲۶.۱۹ امتیاز در رتبه پانزدهم رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال قرار دارد و تیم ملی والیبال ایران نیز با ۲۱۳.۴۸ امتیاز در جایگاه هفدهم است.
دو تیم بلژیک و ایران که در جایگاه دوازدهم و سیزدهم جدول لیگ ملتها قرار دارند، در سه مسابقه قبلی خود در هفته نخست یک برد و دو شکست تجربه کردند، به همین دلیل پیروزی در دیدار پایانی هفته برای دو تیم اهمیت خاصی دارد.
امانوئله زانینی هدایت تیم ملی والیبال بلژیک را برعهده دارد و فهرست بازیکنان این تیم در لیگ ملتها ۲۰۲۶ به قرار زیر است:
پاسور: استین دولست، سِپِ ون اویوگن، ماتیاس والکیرس، روبه پونسیله، لیام مککلاسکی و آندره استولیار
مدافع میانی: ووت دِئِر، ساموئل فافکامپس، لنرت ونالسن، مارتین کولسون، لاسه ونگنکتن، مائورو لیپس و سیمون ولاهوویک
قطر پاسور: فره رگرس، بازیل درمو، واره وندکرویس و گویلهم هوبرت
دریافت کننده قدرتی: سم درو، میشل فرانسن، سِپِ روتی، سیمون پلاسکی، پیری پرین، سِپِ بائتنز، مارتین لالماند، گیلس وندکاوی و نیلز کوپیترز
لیبرو: کوبی ورویمپ، گوریک لنسوت، ماتیس ورویمپ و دنیس دروئی
روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران نیز ۱۶ بازیکن زیر را به برزیل برده است و در دیدار با بلژیک از ۱۴ نفر آنها استفاده خواهد کرد که هنوز فهرست را اعلام نکرده است.
پاسور: عرشیا بهنژاد و عمران کوکجیلی
قطر پاسور: علی حاجیپور، پویا آریاخواه و امیرمحمدگلزاده
دریافت کننده قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسین خانزاده، مبین نصری، علی حق پرست و امیرحسین اسفندیار
مدافع میانی: محمد ولی زاده، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری و آرمین قلیچ نیازی
لیبروها: محمدرضا حضرت پور و حسین حاجیکلاته
فهرست و نتایج دیدارهای دو تیم ملی والیبال ایران و بلژیک در طول تاریخ به قرار زیر است:
۱۹۷۰ (قهرمانی مردان جهان): ایران (صفر) – بلژیک (۳)
۲۰۰۶ (قهرمانی مردان جهان): ایران (صفر) – بلژیک (۳)
۲۰۱۴ (قهرمانی مردان جهان): ایران (۳) – بلژیک (یک)
۲۰۱۷ (لیگ جهانی): ایران (۳) – بلژیک (۲)
۲۰۲۶ (لیگ ملتها): ایران (؟؟؟) – بلژیک (؟؟؟)
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