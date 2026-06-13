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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۲۹

لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال؛

دلایل پیروزی ایران مقابل آرژانتین/ حاجی‌پور باز هم امتیازآورترین شد

دلایل پیروزی ایران مقابل آرژانتین/ حاجی‌پور باز هم امتیازآورترین شد

علی حاجی‌پور عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و آرژانتین را در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران بامداد امروز (‌شنبه ۲۳ خرداد) در سومین دیدار خود در لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ به مصاف آرژانتین رفت و سه بر صفر به پیروزی رسید.

علی حاجی‌پور با با کسب ۲۲ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد و پوریا حسین خانزاده نیز موفق به کسب ۱۹ امتیاز برای تیم ایران شد. فائوستو دیاز نیز با کسب ۱۲ امتیاز، بهترین بازیکن تیم آرژانتین در این مسابقه بود.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۷۵ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۴۶ پوئن در حمله، ۴ امتیاز در دفاع، ۶ امتیاز سرویس و ۱۹ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال آرژانتین نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۶۵ امتیاز کسب کردند که شامل ۳۳ امتیاز حمله، ۱۰ دفاع، ۴ امتیاز سرویس و ۱۸ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

کد مطلب 6858325
سیده فرزانه شریفی

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