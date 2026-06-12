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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

لی دو هی: بازیکنان مقابل هنگ کنگ به ثبات خاصی رسیدند

لی دو هی: بازیکنان مقابل هنگ کنگ به ثبات خاصی رسیدند

سرمربی تیم ملی والیبال زنان ایران گفت: بازیکنان در دیدار با هنگ کنگ به ثبات خاصی رسیدند و از پیروزی برابر این تیم خوشحالم.

به گزارش خبرگزاری مهر، لی دو هی پس از پیروزی شاگردانش مقابل هنگ کنگ اظهار داشت: در بازی امروز کاملا مشهود بود که بازیکنان به ثبات خاصی رسیدند. البته هنوز بازی با تیم‌های قدرتمند برایشان سخت است، اما برابر تیم‌های ضعیف‌تر ترکیب و کارهایی که نیاز است را اجرا می‌کنند.

وی تصرح کرد: بازیکنان تیم ملی والیبال زنان ایران کم کم پیشرفت می‌کنند و از این موضوع و برد امروز مقابل هنگ کنگ خیلی خوشحالم.

سرمربی تیم ملی والیبال زنان با بیان اینکه برای بازی باقی مانده در جام آسیا هم تمام تلاش خودمان را بکار می گیریم که عملکرد خوبی داشته باشیم، گفت: در زمینه پیشرفت بازیکنان ایران همه توان خود را بکار می گیریم و لطفا تا انتها این مسیر به حمایت از تیم ملی زنان ادامه دهید.

کد مطلب 6857716

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