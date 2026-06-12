کفه ترازو به سود ایران/ بیستمین رویارویی با آرژانتین در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای هفته اول لیگ ملت‌های والیبال جهان ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) پیگیری می‌شود.



تیم ملی والیبال ایران در سومین مسابقه خود در این هفته به مصاف آرژانتین می‌رود؛ تیمی باتجربه که بیست و هفتمین حضورش در این رقابت‌ها شامل ۱۹ حضور در لیگ جهانی و هشت دوره هم در لیگ ملت‌ها را تجربه می‌کند.



تیم ملی والیبال ایران از ۲:۳۰ دقیقه بامداد روز شنبه ۲۳ خرداد به مصاف آرژانتین می‌رود؛ تیمی که سابقه حضور در ۹ دوره رقابت‌های المپیک را دارد و بهترین مقامش در این رقابت ها، کسب مدال برنز در المپیک سئول ۱۹۸۸ و المپیک توکیو ۲۰۲۰ است.



همچنین تیم ملی والیبال آرژانتین سابقه ۱۴‌ بار حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان را در کارنامه دارد.‌ آن‌ها در سال ۱۹۸۲ موفق به کسب مدال برنز رقابت‌های قهرمانی جهان شدند و در سال ۲۰۰۲ هم به رتبه ششم دست یافتند. این تیم در قهرمانی جهان ۲۰۲۵ بعد از ایران در رتبه نهم قرار گرفت.



اولین دوره حضور آرژانتین در لیگ جهانی والیبال به سال ۱۹۹۶ باز می‌گردد و از آن تاریخ تا به امروز آنها ۱۹ بار در رقابت‌های لیگ جهانی حضور داشتند که بهترین رتبه آنها عنوان چهارمی لیگ جهانی سال ۲۰۱۱ است.



آرژانتینی ها در هفت دوره گذشته لیگ ملت‌های والیبال جهان نیز حضور داشته‌اند که بهترین رتبه آن‌ها به کسب مقام پنجمی در سال ۲۰۲۳ باز می‌گردد و امسال هشتمین حضور را تجربه می‌کنند.



دو تیم ایران و آرژانتین تاکنون در طول تاریخ ۱۹ بار به مصاف یکدیگر رفتند که ۱۰ برد برای ایران و ۹ پیروزی برای آرژانتین ثبت شده است و جدال پیش رو بیستمین رویارویی دو تیم است.



آخرین مسابقه تیم‌های ایران و آرژانتین در لیگ ملت‌های سال گذشته بوده که مردان ایران سه بر یک به پیروزی رسیدند و حالا شاگردان روبرتو پیاتزا برای نمایشی قدرتمندانه به مصاف آرژانتین می‌روند تا یازدهمین پیروزی خود مقابل این حریف دیرینه را جشن بگیرند و به مهمترین هدف خود یعنی شادی دل مردم ایران و هواداران دست یابند.



آرژانتین در حال حاضر با ۲۵۹.۵۳ امتیاز در رتبه هشتم رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال قرار دارد و تیم ملی والیبال ایران نیز با ۲۰۰.۲۷ امتیاز در جایگاه هجدهم است.