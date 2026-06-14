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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۲

نتایج روز چهارم و برنامه پنجمین روز لیگ ملت‌های والیبال

نتایج روز چهارم و برنامه پنجمین روز لیگ ملت‌های والیبال

تیم‌های ایران، ترکیه، ژاپن، اسلوونی، برزیل، بلغارستان و آمریکا در چهارمین روز مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها موفق به شکست حریفان خود شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای هفته اول لیگ ملت‌های والیبال جهان ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) پیگیری می‌شود.

تیم‌های ایران، ترکیه، ژاپن، اسلوونی، برزیل، بلغارستان و آمریکا در چهارمین روز این رقابت‌ها موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل به قرار زیر است:

ایران ۳ – آرژانتین صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۳)

ترکیه ۳ – فرانسه صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۷ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۱)

چین یک – ژاپن ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۱ بر ۲۵)

کوبا ۲ – اسلوونی ۳ (۱۵ بر ۲۵، ۲۸ بر ۲۶، ۲۵ بر ۱۹، ۱۴ بر ۲۵ و ۱۱ بر ۱۵)

برزیل ۳ – صربستان صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۲)

بلغارستان ۳ – آرژانتین یک (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۲۳)

کانادا ۲ – آمریکا ۳ (۲۵ بر ۲۰، ۳۵ بر ۳۳، ۲۴ بر ۲۶، ۲۱ بر ۲۵ و ۱۱ بر ۱۵)

جدول لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ در پایان این دیدارها به این شکل است:

برزیل سه برد و ۹ امتیاز

آمریکا سه برد و هشت امتیاز

ژاپن سه برد و هشت امتیاز

اسلوونی سه برد و ۶ امتیاز

بلغارستان دو برد و ۶ امتیاز

اوکراین دو برد و ۶ امتیاز

صربستان دو برد و ۶ امتیاز

لهستان یک برد و ۵ امتیاز

کانادا یک برد و ۵ امتیاز

ایتالیا یک برد و ۵ امتیاز

بلژیک یک برد و سه امتیاز

ایران یک برد و سه امتیاز

ترکیه یک برد و سه امتیاز

آلمان یک برد و دو امتیاز

فرانسه یک برد و دو امتیاز

چین بدون برد و یک امتیاز

کوبا بدون برد و یک امتیاز

آرژانتین بدون برد و امتیاز

برنامه پنجمین روز هفته نخست لیگ ملت‌ها نیز به وقت تهران به قرار زیر است:

یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵

ساعت سه بامداد؛ ترکیه – ایتالیا

ساعت ۸:۳۰؛ اوکراین – لهستان

ساعت ۱۲؛ چین – کوبا

ساعت ۱۵:۳۰؛ اسلوونی – ژاپن

ساعت ۱۷:۳۰؛ ایران – بلژیک

ساعت ۱۸:۳۰؛ آلمان – فرانسه

ساعت ۲۱؛ بلغارستان – صربستان

ساعت ۲۲؛ کانادا – ترکیه

کد مطلب 6859418
سیده فرزانه شریفی

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