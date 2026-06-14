به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای هفته اول لیگ ملتهای والیبال جهان ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) پیگیری میشود.
تیمهای ایران، ترکیه، ژاپن، اسلوونی، برزیل، بلغارستان و آمریکا در چهارمین روز این رقابتها موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل به قرار زیر است:
ایران ۳ – آرژانتین صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۳)
ترکیه ۳ – فرانسه صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۷ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۱)
چین یک – ژاپن ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۱ بر ۲۵)
کوبا ۲ – اسلوونی ۳ (۱۵ بر ۲۵، ۲۸ بر ۲۶، ۲۵ بر ۱۹، ۱۴ بر ۲۵ و ۱۱ بر ۱۵)
برزیل ۳ – صربستان صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۲)
بلغارستان ۳ – آرژانتین یک (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۲۳)
کانادا ۲ – آمریکا ۳ (۲۵ بر ۲۰، ۳۵ بر ۳۳، ۲۴ بر ۲۶، ۲۱ بر ۲۵ و ۱۱ بر ۱۵)
جدول لیگ ملتها ۲۰۲۶ در پایان این دیدارها به این شکل است:
برزیل سه برد و ۹ امتیاز
آمریکا سه برد و هشت امتیاز
ژاپن سه برد و هشت امتیاز
اسلوونی سه برد و ۶ امتیاز
بلغارستان دو برد و ۶ امتیاز
اوکراین دو برد و ۶ امتیاز
صربستان دو برد و ۶ امتیاز
لهستان یک برد و ۵ امتیاز
کانادا یک برد و ۵ امتیاز
ایتالیا یک برد و ۵ امتیاز
بلژیک یک برد و سه امتیاز
ایران یک برد و سه امتیاز
ترکیه یک برد و سه امتیاز
آلمان یک برد و دو امتیاز
فرانسه یک برد و دو امتیاز
چین بدون برد و یک امتیاز
کوبا بدون برد و یک امتیاز
آرژانتین بدون برد و امتیاز
برنامه پنجمین روز هفته نخست لیگ ملتها نیز به وقت تهران به قرار زیر است:
یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
ساعت سه بامداد؛ ترکیه – ایتالیا
ساعت ۸:۳۰؛ اوکراین – لهستان
ساعت ۱۲؛ چین – کوبا
ساعت ۱۵:۳۰؛ اسلوونی – ژاپن
ساعت ۱۷:۳۰؛ ایران – بلژیک
ساعت ۱۸:۳۰؛ آلمان – فرانسه
ساعت ۲۱؛ بلغارستان – صربستان
ساعت ۲۲؛ کانادا – ترکیه
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