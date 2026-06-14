به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای هفته اول لیگ ملت‌های والیبال جهان ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) پیگیری می‌شود.

تیم‌های ایران، ترکیه، ژاپن، اسلوونی، برزیل، بلغارستان و آمریکا در چهارمین روز این رقابت‌ها موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل به قرار زیر است:

ایران ۳ – آرژانتین صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۳)

ترکیه ۳ – فرانسه صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۷ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۱)

چین یک – ژاپن ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۱ بر ۲۵)

کوبا ۲ – اسلوونی ۳ (۱۵ بر ۲۵، ۲۸ بر ۲۶، ۲۵ بر ۱۹، ۱۴ بر ۲۵ و ۱۱ بر ۱۵)

برزیل ۳ – صربستان صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۲)

بلغارستان ۳ – آرژانتین یک (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۲۳)

کانادا ۲ – آمریکا ۳ (۲۵ بر ۲۰، ۳۵ بر ۳۳، ۲۴ بر ۲۶، ۲۱ بر ۲۵ و ۱۱ بر ۱۵)

جدول لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ در پایان این دیدارها به این شکل است:

برزیل سه برد و ۹ امتیاز

آمریکا سه برد و هشت امتیاز

ژاپن سه برد و هشت امتیاز

اسلوونی سه برد و ۶ امتیاز

بلغارستان دو برد و ۶ امتیاز

اوکراین دو برد و ۶ امتیاز

صربستان دو برد و ۶ امتیاز

لهستان یک برد و ۵ امتیاز

کانادا یک برد و ۵ امتیاز

ایتالیا یک برد و ۵ امتیاز

بلژیک یک برد و سه امتیاز

ایران یک برد و سه امتیاز

ترکیه یک برد و سه امتیاز

آلمان یک برد و دو امتیاز

فرانسه یک برد و دو امتیاز

چین بدون برد و یک امتیاز

کوبا بدون برد و یک امتیاز

آرژانتین بدون برد و امتیاز

برنامه پنجمین روز هفته نخست لیگ ملت‌ها نیز به وقت تهران به قرار زیر است:

یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵

ساعت سه بامداد؛ ترکیه – ایتالیا

ساعت ۸:۳۰؛ اوکراین – لهستان

ساعت ۱۲؛ چین – کوبا

ساعت ۱۵:۳۰؛ اسلوونی – ژاپن

ساعت ۱۷:۳۰؛ ایران – بلژیک

ساعت ۱۸:۳۰؛ آلمان – فرانسه

ساعت ۲۱؛ بلغارستان – صربستان

ساعت ۲۲؛ کانادا – ترکیه