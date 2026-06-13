روایت دلدادگی مهاجرانی از ۱۲ کشور جهان به انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مجموعهای از روایتهای مستند است که از زبان راویانی با ملیتها و مذاهب مختلف بازگو میشود. راویان این کتاب که از کشورهای افغانستان، پاکستان، هند، سیرالئون، کومور، نیجریه، ترکیه، لبنان، سوریه، عراق، یمن و فلسطین به ایران مهاجرت کردهاند، ترکیبی از اهل سنت و شیعیان هستند که نقطه اشتراک همه آنها، نگاهی متفاوت به مفهوم وطن، آرمانهای انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت است.
کتاب در هر بخش، ابتدا به پیشینه زندگی راویان میپردازد؛ از فرازونشیبهای شخصی و تحولات روحی گرفته تا تجربه زیسته آنها در بستر جنگها و بحرانهای منطقهای. اما نقطه ثقل و همگرایی تمامی این سرگذشتها، پیوند خوردن آنها با ایران و آرمانهای انقلاب اسلامی است. بسیاری از این راویان، حتی پیش از هجرت به ایران برای کار یا تحصیل، با شخصیتهای کلیدی انقلاب همچون امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب آشنایی و دلبستگی عمیقی داشتهاند؛ پیوندی که هجرت به ایران آن را مستحکمتر کرده است.
بخش پایانی و اوج روایی داستانها، به شناخت راویان از سردار دلها، شهید حاج قاسم سلیمانی و ماجرای شهادت ایشان اختصاص دارد. بر اساس محتوای کتاب، شهادت حاج قاسم برای بسیاری از این مهاجران، نه یک پایان، بلکه یک شروع جدی و تحول عمیق فکری بوده است؛ به طوری که بسیاری از آنها پس از ترور فرودگاه بغداد، ابعاد تازه و ناشناختهای از شخصیت این فرمانده بزرگ را کشف کردهاند.
راویان در این اثر همچنین به بازتاب وسیع و تأثیرگذار شهادت حاج قاسم سلیمانی در کشورهای مبدأ خود پرداختهاند که نشاندهنده عمق نفوذ تفکر مقاومت در میان ملتهای مختلف جهان است.
پژوهش کتاب «تو را وطن دیدم» به همت واحد تاریخ شفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی (حسینیه هنر) و توسط نرگس لقمانیان، فاطمه هدائیان و هاجر صفائیه انجام شده و نگارش آن را نرگس لقمانیان، فاطمه املائی و متینه شکرآمیز بر عهده داشتهاند. این اثر به تازگی توسط انتشارات راهیار منتشر شده و در اختیار علاقهمندان به تاریخ شفاهی جبهه مقاومت اسلامی قرار گرفته است.
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