به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برهه حساس کنونی و ضرورت تقویت هویت و ارائه الگوهای اصیل به نسل جوان، کتاب کار شاگرد اول‌ها با هدف ساده‌سازی، رقیق‌کردن و کاربردی کردن مفاهیم سنگین تربیتی برای دانش‌آموزان دوره دوم دبستان و دوره اول دبیرستان منتشر شد.

این کتاب که به همت خانه هم‌بازی (واحد خانواده حسینیه هنر) و طراحی بازیِ انجمن چرخ فلک تولید شده، تلاش دارد خلأ محسوس موجود در زمینه فرم و محتوای خلاقانه تربیتی را پوشش دهد. رسالت اصلی این اثر، تبیین این واقعیت است که پیام قیام امام حسین(ع) منحصر به روز عاشورا و جغرافیا و سرزمین کربلا نیست؛ بلکه این حماسه در طول تاریخ جاری است و می‌تواند برای تمامی انسان‌های آزاد و حق‌طلب جهان الهام‌بخش باشد.

در این کتاب ۱۴ فصلی، از بازی مفهومی (حرکتی و رومیزی) به عنوان بهترین زبان ارتباطی با نوجوان استفاده شده است؛ به این صورت که ابتدا مابه‌ازای رفتاریِ یک مفهوم استخراج شده و بازی بر اساس آن طراحی گردید تا بازیکن با گرفتن نقش، مفهوم را در عمق جان خود بنشاند. این اثر کاربردی به مادران، مربیان و معلمان اجازه می‌دهد تا در دروسی مانند تفکر و خردورزی، ورزش و بخش‌هایی از درس تاریخ، فضای کلاس را به میدانی پویا و فکری تبدیل کنند.

مروری بر فصول، مفاهیم و الگوهای کتاب:

کتاب شاگرد اول‌ها در هر فصل خود به یک مفهوم کلیدی و یک قهرمان شاخص از جبهه جهانی اسلام پرداخته است.

در فصل اول به بحث روضه و مناسک تربیتی و اثر آن در رشد افراد با محوریت شخصیت شهید عباس بابایی پرداخته شده است.

فصل دوم به موضوع زیارت و مجاهدت و اثر زیارت در ساختار روحی مجاهد با محوریت شخصیت حاج علی اکرام از جمهوری آذربایجان اختصاص دارد.

در فصل سوم، قدرت‌نمایی اربعین و بررسی آن به عنوان بستر اقتدار مسلمین با محوریت شخصیت شهید ابومهدی المهندس از عراق تبیین شده است.

فصل چهارم به مفهوم توبه و جبران و روایت فرصت بازگشت با محوریت شخصیت شهید شاهرخ ضرغام می‌پردازد.

در فصل پنجم، موضوع خودسازی و نظم و برنامه‌ریزی فردی و اثرات اجتماعی آن با محوریت شخصیت شهیده زینب کمایی واکاوی می‌شود.

فصل ششم به قاعده نفی سبیل، همراهی با ولی زمان و ضربه به دشمن با محوریت شخصیت آیت‌الله میرزای شیرازی اختصاص یافته است.

در فصل هفتم، تلاش برای جذب جبهه حق و همراه کردن جامعه با حق با محوریت شخصیت شیخ ابراهیم زکزاکی از نیجریه روایت می‌شود.

فصل هشتم به ضرورت تشکیلات و مبارزه و حفظ ساختار مبارزاتی با محوریت شخصیت شهید سید حسن نصرالله از لبنان پرداخته است.

فصل نهم موضوع علمداری و حفظ ارزش‌ها و روایت ایستادگی را با محوریت شخصیت شهید ابوحامد از افغانستان به تصویر می‌کشد.

فصل دهم به جهاد تبیین، رسالت پیام و انتقال پیام ایستادگی با محوریت شخصیت شهید عارف حسینی از پاکستان اختصاص دارد.

در فصل یازدهم، توان بازدارندگی و ضرورت ایجاد قدرت نظامی برای غلبه بر دشمن با محوریت شخصیت شهید حسن طهرانی‌مقدم تبیین شده است.

فصل دوازدهم به جنگ روایت‌ها و لزوم ارائه روایت صحیح در برابر خط پیش‌فرض دشمن با محوریت شخصیت شهیده بنت‌الهدی صدر از عراق می‌پردازد.

در نهایت، فصل سیزدهم مفهوم شجاعت و پاکبازی و روایت اوج شهامت در میدان را با محوریت شخصیت شهید یحیی سنوار از فلسطین بررسی می‌کند و فصل چهاردهم به موضوع استقامت قرآنی و نقش قرآن در امیدبخشی به افراد با محوریت شخصیت شهیده جمیله الشنطی از فلسطین اختصاص یافته است.

کتاب «شاگرد اول‌ها» با مدیریت تولید آمنه برزنونی، تصویرگری فاطمه سادات صادقی و به همت انتشارات راه‌یار چاپ و در دسترس مربیان، معلمان و علاقه‌مندان به حوزه‌های تربیتی قرار گرفته است.