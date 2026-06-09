به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب تجربیات و داستان موفقیت یک گروه از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در زمینه طراحی و ساخت یک دستگاه فناورانه و پیچیده به تصویر کشیده شده است. این دانشجویان با تلاش و پشتکار و دانش فنی خود، توانستند این دستگاه را با کیفیتی بالا طراحی کنند و بسازند و در اختیار کاربران قرار دهند.

ایران با ساخت این دستگاه دومین کشور در جهان شد که پس از آلمان از این فناوری برخوردار است. نمونه ایرانی این دستگاه حتی در برخی عملکردها بهتر از نسخه آلمانی آن عمل می‌کند و قیمت تمام‌شده‌اش نیز یک‌ چهارم است.همچنین امروز این دستگاه به چین و اندونزی صادر می‌شود.

این کتاب علاوه بر بررسی فنی و عملکرد این دستگاه فناورانه، به تجربیات شخصی و چالش‌هایی که این گروه دانشجویان در طول سفر خود برای تحقق این پروژه مواجه شدند، پرداخته است. از روزهای شوخ و شاد دانشجویی تا لحظات سخت و دشوار و دلهره‌آور ورشکستگی شرکتشان، خواننده با داستان پشت پرده ساخت این دستگاه آشنا خواهد شد.

یکی از نکات برجسته این اثر، روایت صریح شکست‌ها است. حدود ۷۰ درصد کتاب به سختی‌های این مسیر اشاره دارد و شاید تنها ۳۰ درصد از متن درباره موفقیت‌ها باشد.

میلاد حبیبی، نویسنده این کتاب، پیش‌تر با اثر «آرزوهای دست‌ساز» در حوزه تاریخ شفاهی پیشرفت شناخته شده و جوایزی همچون جایزه نخستین دوره ملی روایت پیشرفت و تقدیر در بیست‌ونهمین جشنواره کتاب سال دانشجویی را در کارنامه دارد.

انتشارات «راه‌یار» به عنوان یکی از پیشگامان حوزه روایت پیشرفت، با انتشار بیش از ده عنوان کتاب در زمینه تاریخ شفاهی پیشرفت‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی، نقش فعالی در این جریان ایفا کرده است.

این نشر تلاش دارد با روایت زندگی دانشمندان، فناوران و فعالان عرصه‌های مختلف علمی، تصویر واقعی‌تری از پیشرفت‌های کشور ارائه دهد. از جمله این آثار می‌توان به کتاب‌های «به توان هایتک»، «آبی نفتی»،‌ «عملیات احیا»، «آرزوهای دست‌ساز»،‌ «امواج اراده‌ها»، «داستان رویان»، «سلول‌های بهاری» و... اشاره کرد.علاقه‌مندان می‌توانند از طریق تارنمای اینترنتی ناشر به نشانی raheyarpub.ir این اثر را تهیه کنند.