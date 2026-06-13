کاشان سال گذشته فقط ۶ روز هوای پاک داشت

الهیار دولتخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه میزان پاکی و ناسالم بودن هوا بر اساس شاخص AQI سنجیده می شود، اظهار کرد: بر اساس روزشمار شاخص شاخص آلودگی سال گذشته کاشان در مجموع فقط شش روز هوای پاک داشت.

وی ابراز کرد: ۲۱۱ روز هوای قابل قبول، ۹۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۴۵ روز هوای ناسالم برای تمامی گروه‌ها، دو روز بسیار ناسالم و سه روز خطرناک در پرونده شاخص آلودگی هوای کاشان در سال گذشته ثبت شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان تصریح کرد: شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ (AQI) خطرناک است.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص آلودگی هوای کاشان نمی توان به طور قطعی سهم منابع آلاینده را تعیین کرد چرا که بدین منظور بایستی یک طرح جامع و کامل مبتنی بر روش های علمی و بر اساس داده های مراکز پایش مختلف در سطح شهر کاشان تعریف و اجرا گردد.

دولتخواه گفت: لیکن با توجه به نتایج تحقیقاتی که در سطح شهرهای مختلف کشور صورت گرفته است نقش خودروها و وسایل نقلیه در بروز آلودگی هوا بیش از سایر عوامل است. پس از آن صنایعی که در قالب شهرک های صنعتی و گاها صنایع پراکنده در مناطق مختلف شهرستان را میتوان دومین عامل در بروز آلودگی هوا عنوان کرد.

وی افزود: در این میان نقش آلودگی هوای ناشی آتش سوزی های عمدی یا غیر عمدی در سطح شهرستان را میتوان عامل دیگری در پراکنش آلاینده ها دانست و پرواضح است که بخشی از افزایش انتشار آلاینده ها بخاطر تغییر فصل بوده است چراکه با توجه به برودت هوا در فصل زمستان نقش وسایل گرمایشی در سطح کلیه اماکن مسکونی تجاری خدماتی صنعتی و غیره نیز چندین برابر می شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان خاطرنشان کرد: تمامی این عوامل جزو عوامل مصنوعی و انسان ساز محسوب می شود در حالی که بخش عمده ای از آلودگی هوای شهرها در ایران بویژه در فصول بهار و تابستان ریزگردها می باشد که منشاء طبیعی دارند.