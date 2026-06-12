باد و گردوخاک پدیده غالب اصفهان است

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان استان طی پنج روز آینده، صاف تا کمی ابری در ساعات بعد ازظهر گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: احتمال خیزش گردوخاک در مناطق شمالی و شرقی وجود دارد و طی روزیکشنبه تا حدودی به نواحی مرکزی استان نفوذ خواهد کرد.

به گفته کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، از فردا شنبه تا روز دوشنبه، در ساعات عصر، سرعت وزش باد در نیمه غربی استان افزایش می‌یابد.

معتمدی با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: کاشان و آران و بیدگل با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

وی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا شنبه به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

به گزارش مهر، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان نیز امروز با میانگین ۸۱ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.