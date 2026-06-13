تاجیک: ورزشگاه تختی ورامین برای تکمیل به ۲۵ میلیارد اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجیک، صبح شنبه، در جلسه‌ای با هدف پیشرفت و توسعه ورامین،گفت: اعتبار اولیه زمین چمن مصنوعی ورزشگاه تختی ۱۰ میلیارد تومان بود، اما به دلیل تورم و افزایش هزینه‌ها، اکنون برای تکمیل این پروژه به ۲۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

رئیس اداره ورزش و جوانان ورامین در ادامه اظهار داشت: زیرسازی‌های این پروژه در سال ۱۴۰۴ تا ۴۰ درصد باقی مانده بود که با پیگیری‌های ما از طریق اداره کل، الان زیرسازی کامل شده و فقط آماده نصب چمن اس،. ورزشگاه تختی مهم‌ترین پروژه ورزشی ورامین است و تنها زمین استاندارد چمنی ورامین محسوب می‌شود. خواهش می‌کنم این پروژه را ویژه ببینید تا در صورت تکمیل، بتوانیم در هفته دولت افتتاحش کنیم.

وی افزود: دومین پروژه ما، خانه جوان است که ۱۱ میلیارد تومان اعتبار دارد، این پروژه ۶ یا ۷ سال بود که فقط ۱۰ درصد پیشرفت داشت، اما با پیگیری فرماندار و مجموعه ورزش، الان تقریباً به ۵۰ درصد رسیده است. این اولین خانه جوان در استان تهران است و تکمیل آن می‌تواند برای ورامین بسیار مفید باشد.

رئیس اداره ورزش ورامین تصریح کرد: اسکلت این پروژه فلزی بود و ۱۰ سال به صورت ثابت مانده بود. از سال گذشته کار شروع شد و الان وضعیت خوبی دارد. اگر اعتبار آن تخصیص پیدا کند، می‌توانیم استفاده خوبی از آن ببریم. پیش‌بینی می‌کنم با ۲۵ میلیارد تومان بتوانیم این دو پروژه را کامل کنیم.

تاجیک در پایان خاطرنشان کرد: پروژه زمین چمن فوتبال سالیان سال است که ناتمام مانده و از سال گذشته که زیرساخت آن کامل شد، توانستیم حرکتی انجام دهیم. همچنین پروژه زمین زوار (ملیه) آماده افتتاح شده و انشاءالله در چند وقت آینده افتتاح خواهد شد.