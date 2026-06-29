به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجیک،ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران با دعوت از خانوادهها برای ثبتنام فرزندان خود در مراکز ورزشی دارای مجوز اظهار کرد: در حال حاضر ۴۲ رشته ورزشی فعال در شهرستان ورامین برای ردههای سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان فعالیت میکنند و تمامی امکانات ورزشی تحت نظارت اداره ورزش و جوانان آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از باشگاههای دارای مجوز افزود: خانوادهها از ثبتنام فرزندان خود در مراکز فاقد مجوز خودداری کنند، زیرا این مراکز مورد تأیید اداره ورزش و جوانان نیستند و هیچگونه مجوز یا تأییدیهای برای فعالیت ندارند.
تاجیک با اشاره به پروژههای عمرانی حوزه ورزش شهرستان گفت: کفپوش سالن چندمنظوره شهدای جوادآباد با همکاری ادارهکل ورزش و جوانان استان تهران طی ۲۰ روز آینده تعویض خواهد شد. همچنین پروژه خانه جوان که پس از سالها بلاتکلیفی فعال شده، اکنون حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با اعتباری نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان در آستانه تکمیل قرار گرفته است.
رئیس اداره ورزش و جوانان ورامین ادامه داد: عملیات زیرسازی استادیوم تختی به پایان رسیده و با تأمین اعتبارات لازم، این مجموعه در هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید؛ پروژهای که از مطالبات جدی ورزشکاران شهرستان محسوب میشود.
وی درباره وضعیت چمن ورزشگاه شهدای جوادآباد نیز اظهار کرد: با وجود پیگیریهای انجام شده، به دلیل شرایط اقلیمی و نامناسب بودن فصل، امکان تعویض چمن در حال حاضر وجود ندارد، اما این موضوع در برنامههای آتی قرار دارد.
تاجیک از اجرای چند طرح جدید ورزشی در مناطق روستایی خبر داد و افزود: یک زمین چمن مصنوعی در جوادآباد در حال احداث است و همچنین زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع در قشلاق همراهآباد برای توسعه زیرساختهای ورزشی اختصاص یافته است.
وی با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش شهرستان گفت: طی دو سال گذشته حدود ۳۵ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در بازسازی، تجهیز و بهسازی اماکن ورزشی شهرستان سرمایهگذاری شده و در حال حاضر ۳۱ سالن ورزشی در ورامین فعال است.
رئیس اداره ورزش و جوانان ورامین همچنین از آمادگی کامل مجموعههای ورزشی شهرستان برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: سالنهای تختی، ۱۵ خرداد، فجر و انقلاب برای اسکان زائران در نظر گرفته شده و امکان پذیرایی از حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ نفر در این مراکز فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: موکب شهدای ورزشکار نیز هر شب مقابل سالن فجر با همکاری هیئتهای ورزشی و اداره ورزش و جوانان در حال خدمترسانی و پذیرایی از زائران است.
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