فعالیت ۲ هزار و ۳۸۸ مشاور داوطلب در سامانه ۴۰۳۰

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، در نخستین نشست «همافزایی فعالان سلامت مردمی شهر تهران»، به فعالیتهای جمعیت هلالاحمر در جنگ تحمیلی سوم اشاره و اظهار کرد: عملکرد جمعیت هلالاحمر طی جنگ اخیر باعث شد در سطح دنیا و میان همه جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر جزو مقتدرترین جمعیتها محسوب شویم.
وی به فعالیتهای شبکه خادم در استانهای مختلف کشور پرداخت و گفت: آنجا که خادمین محلهمحور را پای کار آوردیم، آسیبها کمتر شده است. این شبکه با همکاری نهادهای مختلف از جمله امور مساجد در محورهای مختلف از جمله آموزش و توانمندسازی، تابآوری اجتماعی و مدیریت بحران، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی، معیشت و اشتغال و اقتصاد محلهمحور، توسعه اجتماعی و فرهنگی محله، سلامت جسمی، روانی و بهداشت محله، همدلی، حمایت اجتماعی و کمکهای مومنانه و…، فعالیت میکند. این شبکهسازی و مردمیکردن خدمات دارای ارزش افزوده فراوان برای نظام است.
رئیس جمعیت هلال احمر همچنین به فعالیت سامانه ۴۰۳۰ اشاره کرد و افزود: در این سامانه که با هدف کاهش اضطراب و بالا بردن تابآوری در شرایط بحران فعالیت میکند، ۲ هزار و ۳۸۸ مشاور داوطلب و متخصص به ۲۰۵ هزار و ۵۸ تماس پاسخ دادند و مدت زمان مشاوره ارائه شده در این سامانه به ۹۷۹ هزار و ۹۶۹ دقیقه رسید.
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