کشف ۵۰ تن انواع مواد غذایی احتکار شده در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین مهرعلیان، پیش از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران از کشف ۵۰ تن انواع مواد غذایی احتکار شده شامل برنج، قند و چای به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در اسلامشهر خبر داد.

فرمانده انتظامی اسلامشهر در ادامه اظهار داشت: در پی وصول گزارشی مبنی بر نگهداری کالای احتکاری در اسلامشهر، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی محل انبار در اسلامشهر شدند و با هماهنگی قضائی در بازرسی از انبار، ۵۰ تن مواد غذایی شامل برنج، قند و چای را کشف کردند.

فرمانده انتظامی اسلامشهر تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر شد. کارشناسان ارزش کالاهای احتکار شده را بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

مهرعلیان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.