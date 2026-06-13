پیشرفت ۹۰ درصدی کنارگذر بروجن

حمید ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: وظیفه وزارت راه و شهرسازی در حوزه احداث کنارگذرها مشخص است و ما نیز در چهارمحال و بختیاری چند پروژه مهم را دنبال میکنیم، کنارگذر سامان را در سال ۱۴۰۳ به اتمام رساندیم و اکنون در حال بهرهبرداری است.
وی تصریح کرد: پروژه مهم بعدی، کنارگذر شمالی شهرکرد است، این مسیر سال ۱۴۰۰ بهصورت یک باند افتتاح شد و باند دوم آن از اواسط سال گذشته آغاز شده است، خوشبختانه پیشرفت قابل قبولی دارد و امیدواریم با تزریق اعتبارات، این پروژه نیز تکمیل شود، طول این کنارگذر حدود ۱۰ کیلومتر است و بخشی از آن در محدوده شهری از میدان قمر بنیهاشم تا حوالی میدان اولیه دانشگاه آزاد بروجن، قرار میگیرد.
معاون فنی و مهندسی ساخت راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری افزود: در بروجن نیز کنارگذر شمالی در حال اجراست و در آینده نزدیک به بهرهبرداری میرسد.
ربیعی ادامه داد: در لردگان نیز مسیر چهارخطه طراحی شده که بخشی از آن نقش کنارگذر را ایفا میکند و مشکلات عبور از روستاها و داخل شهر را برطرف خواهد کرد.
وی یادآور شد: کنارگذر بروجن حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم طی یکی دو ماه آینده بخش اصلی آن به بهرهبرداری برسد با تکمیل تقاطعها در فاز دوم به بهرهبرداری خواهد رسید.
معاون فنی و مهندسی ساخت راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: در مسیر لردگان در ابتدای کار هستیم و حدود ۲۰ درصد پیشرفت دارد، پیمانکار این پروژه قرارگاه خاتمالانبیاست و تلاش میکنیم روند کار سرعت بگیرد.
ربیعی خاطرنشان کرد: کنارگذر شمالی شهرکرد نیز اکنون حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد پیشرفت دارد، زمان دقیق اتمام پروژهها کاملاً وابسته به تخصیص اعتبارات است، اما این طرحها در اولویت استان قرار دارند و تلاش میکنیم حداقل بخشی از آنها در سال آینده قابل بهرهبرداری باشد.
وی اضافه کرد: این کنارگذر از میدان دانشگاه علوم پزشکی آغاز میشود و به سمت جاده سامان امتداد پیدا میکند، درباره میدان بزرگ انتهای مسیر نیز تصمیمگیریهای لازم انجام شده و موضوع زیباسازی و کاربری آن در حوزه وظایف شهرداری شهرکرد است.
معاون فنی و مهندسی ساخت راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه یکی از کریدورهای اصلی ما محور شهرکرد-بروجن-لردگان-خوزستان است اذعان داشت: بخش زیادی از این مسیر طی سالهای گذشته چهارخطه شده است و تنها بخشی از آن به دلیل عبور از روستاها حادثهخیز بوده و تصادفات زیادی در آن رخ داده است.
ربیعی با اشاره به اینکه شهرهای دیگری هم در نوبت احداث کنارگذر هستند بیان داشت: در برخی شهرها مانند سورشجان، هفشجان و فارسان درخواستهایی وجود دارد و مطالعات اولیه انجام شده است، اما با توجه به شرایط خاص استان و احاطه شهرها توسط زمینهای کشاورزی مرغوب، اجرای این پروژهها پیچیدگیهای خاص خود را دارد.
وی عنوان داشت: در حال حاضر اولویت ما همان سه پروژه اصلی است و پس از اتمام آنها، با توجه به اعتبارات ابلاغی، درباره سایر شهرها تصمیمگیری خواهد شد.
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