شهرام آذرپی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این پروژه یکی از طرح‌های شاخص شهرستان جرقویه در حوزه اشتغال‌زایی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به شمار می‌رود.

وی افزود: خوشبختانه شهرستان جرقویه در اجرای نیروگاه‌های خورشیدی حمایتی در سطح کشور جزو شهرستان‌های برتر و پیشرو است.

فرماندار جرقویه با اشاره به حمایت‌های بنیاد برکت از این پروژه افزود: در بازدید اخیر رییس بنیاد برکت نیز از روند اجرای پروژه، میزان پیشرفت عملیات اجرایی و ظرفیت‌های ایجاد شده در حوزه اشتغال و توانمندسازی بانوان مورد بررسی قرار گرفت.

آذرپی ادامه داد: این سومین نیروگاه خورشیدی تجمیعی حمایتی بانوان در بخش مرکزی شهرستان جرقویه است که با ظرفیت نزدیک به یک مگاوات و مشارکت حدود ۲۰۰ بانوی منطقه در مدت یک سال راه‌اندازی شده است.

وی تصریح کرد: این پروژه نه تنها به توسعه انرژی‌های پاک کمک می‌کند که درآمد خانوارهای روستایی را افزایش داده و اشتغال پایدار ایجاد کرده است.