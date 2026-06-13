شهرام آذرپی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این پروژه یکی از طرحهای شاخص شهرستان جرقویه در حوزه اشتغالزایی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به شمار میرود.
وی افزود: خوشبختانه شهرستان جرقویه در اجرای نیروگاههای خورشیدی حمایتی در سطح کشور جزو شهرستانهای برتر و پیشرو است.
فرماندار جرقویه با اشاره به حمایتهای بنیاد برکت از این پروژه افزود: در بازدید اخیر رییس بنیاد برکت نیز از روند اجرای پروژه، میزان پیشرفت عملیات اجرایی و ظرفیتهای ایجاد شده در حوزه اشتغال و توانمندسازی بانوان مورد بررسی قرار گرفت.
آذرپی ادامه داد: این سومین نیروگاه خورشیدی تجمیعی حمایتی بانوان در بخش مرکزی شهرستان جرقویه است که با ظرفیت نزدیک به یک مگاوات و مشارکت حدود ۲۰۰ بانوی منطقه در مدت یک سال راهاندازی شده است.
وی تصریح کرد: این پروژه نه تنها به توسعه انرژیهای پاک کمک میکند که درآمد خانوارهای روستایی را افزایش داده و اشتغال پایدار ایجاد کرده است.
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