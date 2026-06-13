  1. استانها
  2. اصفهان
۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

سومین نیروگاه خورشیدی تجمیعی حمایتی بانوان در جرقویه بهره‌برداری شد

سومین نیروگاه خورشیدی تجمیعی حمایتی بانوان در جرقویه بهره‌برداری شد

اصفهان- فرماندار شهرستان جرقویه گفت: سومین نیروگاه خورشیدی تجمیعی حمایتی بانوان در  این شهرستان با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد اشتغال پایدار برای زنان روستایی راه‌اندازی شد.

شهرام آذرپی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این پروژه یکی از طرح‌های شاخص شهرستان جرقویه در حوزه اشتغال‌زایی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به شمار می‌رود.

وی افزود: خوشبختانه شهرستان جرقویه در اجرای نیروگاه‌های خورشیدی حمایتی در سطح کشور جزو شهرستان‌های برتر و پیشرو است.

فرماندار جرقویه با اشاره به حمایت‌های بنیاد برکت از این پروژه افزود: در بازدید اخیر رییس بنیاد برکت نیز از روند اجرای پروژه، میزان پیشرفت عملیات اجرایی و ظرفیت‌های ایجاد شده در حوزه اشتغال و توانمندسازی بانوان مورد بررسی قرار گرفت.

آذرپی ادامه داد: این سومین نیروگاه خورشیدی تجمیعی حمایتی بانوان در بخش مرکزی شهرستان جرقویه است که با ظرفیت نزدیک به یک مگاوات و مشارکت حدود ۲۰۰ بانوی منطقه در مدت یک سال راه‌اندازی شده است.

وی تصریح کرد: این پروژه نه تنها به توسعه انرژی‌های پاک کمک می‌کند که درآمد خانوارهای روستایی را افزایش داده و اشتغال پایدار ایجاد کرده است.

کد مطلب 6858569

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها