اساتید در دوران پس از جنگ مسئولیت مضاعفی در قبال جامعه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امروز در مراسم سی و سومین آیین نکوداشت اعضای هیئت علمی نمونه کشوری که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، با گرامیداشت یاد دانشمندان شهید، بر اهمیت نقش اساتید در سه نسل دانشگاهی تاکید کرد و خواستار ارزیابی آنان بر اساس عملکرد، آموزش، پژوهش و مسئولیت‌پذیری شد.

وی با اشاره به سالروز جنگ ۱۲ روزه و حمله اسرائیل و شهادت دانشمندانی چون فقهی ، عباسی، ذوالفقاری، طهرانچی، مینو چهر، شهید شمس بخش، شهید لاریمانی و شهید شمقدری، گفت: دشمنی‌ها ادامه یافت و رهبر شهیدمان را از ما گرفتند و ما همچنان در سوگ ایشان عزاداریم.

سیمایی صراف با بیان اینکه اولین ماموریت هر دانشگاه، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر است، افزود: نسل دوم دانشگاه، پژوهش‌محور است و رشد اقتصادی بدون مرزهای دانش امکان‌پذیر نیست. نسل سوم دانشگاه نیز مسئولیت‌پذیر اجتماعی است و باید پژوهش‌ها، آموزش‌ها و مهارت‌ها مسئله‌محور باشند و ارتباط دانشگاه و صنعت فزاینده باشد.

وی با اشاره به چالش‌های پیش رو، تاکید کرد: اگر کسی را استاد می‌نامیم، در آموزش و پژوهش توفیق داشته و مسئولیت‌پذیر است. به همین دلیل است که می‌گوییم اساتید باید بر اساس عملکرد امتیاز ببینند.

وزیر علوم با بیان اینکه اساتید در دوران پس از جنگ، مسئولیت مضاعفی در قبال جامعه و دانشجویان دارند، خاطرنشان کرد: اگر استادی ناامید در کلاس حاضر شود، این روحیه به دانشجو منتقل می‌شود و او نمی‌تواند به دانشجو امید و انگیزه بدهد. ما دوران تاریخی سختی را پیش رو داریم و در سخت‌ترین دوران‌ها هستیم. این دوران با کمک، همیاری و تعاون، ان‌شاءالله ایران عزیز را سربلند خواهد کرد. پاشیدن بذر یاس و ناامیدی، خیانت به تاریخ این کشور است. حق نداریم ناامید باشیم.

وی با تاکید بر اینکه آموزش همچنان مهمترین وظیفه معلم است، گفت: امروز آموزش مهمتر و سخت‌تر شده است. در عصر شتاب فناوری، مدام نیازمند افزایش مهارت برای خودمان هستیم و در این عصر پرشتاب، نیازمند یادگیری مادام‌العمر هستیم. با آمدن هوش مصنوعی، آموزش‌ها انعطاف‌پذیر و شخصی شدند. یک وظیفه جدید به آموزش اضافه شده است: یاد دادن تفکر انتقادی به دانشجو. هوش مصنوعی نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

سیمایی صراف در پایان با اشاره به نقش حاکمیتی دولت در آموزش، افزود: آموزش در سطح کفایت رایگان است. در علوم پایه، دولت باید هزینه کند تا این طبقه دانش تضعیف نشود. دولت برای آموزش کیفی‌تر، برای همکاری بین‌المللی دانشگاه، کمک کند. فرصت مطالعاتی و اعزام دانشجو نیاز به پررنگ شدن دارد و باید در این زمینه کمک شود.