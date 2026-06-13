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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت پدر نماینده مبارکه

پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت پدر نماینده مبارکه

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت پدر زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مجلس را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه با صدور پیامی درگذشت پدر زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس مجلس به شرح زیر است:

بسم ‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم

انّا لله و انّا الیه راجعون

سرکار خانم زهرا سعیدی

نماینده محترم مردم شریف شهرستان مبارکه

درگذشت ابوی گرامیتان حاج سهراب سعیدی، موجب تأثر و تأسف فراوان شد.

اینجانب این ضایعه را به سرکارعالی، خانواده محترم و سایر بستگان تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای شما و سایر بازماندگان ارجمند صبر، سلامتی و آرامش خاطر مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 6858630
زهرا علیدادی

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