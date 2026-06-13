رونمایی از ۴۱ آزمایشگاه سیار آب و فاضلاب

به گزارش خبرنگار مهر امروز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ همزمان با برگزاری آیین رونمایی از خودروهای آزمایشگاه سیار آب و فاضلاب با حضور عباس علیآبادی وزیر نیرو، ۴۱ آزمایشگاه سیار جدید به ناوگان پایش کیفیت آب کشور اضافه شد؛ اقدامی که به گفته مسئولان صنعت آب، سرعت و دقت نظارت بر کیفیت آب شرب را در سراسر کشور افزایش خواهد داد.
در این مراسم، هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به گستردگی خدمات این صنعت اظهار کرد: در حال حاضر تأمین آب شرب و خدمات آب و فاضلاب برای بیش از ۹۰ میلیون نفر در کشور انجام میشود و این خدمات در ۱۴۶۲ شهر و دهها هزار روستا ارائه میشود.
وی با تأکید بر حساسیت بالای موضوع کیفیت آب گفت: برخلاف برخی خدمات زیربنایی که اختلال در آنها الزاماً سلامت عمومی را تهدید نمیکند، کوچکترین نقص در کیفیت آب میتواند پیامدهای جدی برای سلامت شهروندان به همراه داشته باشد؛ از این رو نظارت مستمر بر منابع آب و شبکههای توزیع از اولویتهای اصلی صنعت آب و فاضلاب است.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: رعایت استانداردهای سختگیرانه و کنترل مستمر کیفیت آب موجب شده تاکنون موردی از فوت ناشی از کیفیت نامناسب آب شرب در کشور ثبت نشود.
پایش ۱۴۵ شاخص کیفیت آب در کشور
امینی با بیان اینکه کیفیت آب شرب بر اساس ۱۴۵ شاخص مختلف مورد ارزیابی قرار میگیرد، اظهار کرد: این شاخصها بر مبنای استانداردهای ملی و الزامات سازمان جهانی بهداشت تعریف شدهاند و بهصورت مستمر در سراسر کشور پایش میشوند.
وی ادامه داد: سالانه حدود ۴۹ میلیون آزمون و نمونهبرداری برای کنترل کیفیت آب شرب انجام میشود که شامل ۲۱ میلیون مورد کلرسنجی، ۲۴ میلیون مورد کدورتسنجی، بیش از ۵۷۵ هزار آزمایش میکروبی، حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار آزمایش فیزیکی، شیمیایی و فلزات سنگین و همچنین بیش از یک میلیون آزمون تخصصی در تصفیهخانههای آب است.
به گفته امینی، بیش از ۸۹۰ نیروی متخصص در حوزه کنترل کیفیت آب و فاضلاب کشور فعالیت دارند و مسئولیت پایش مستمر کیفیت آب را برعهده گرفتهاند.
افزایش آزمایشگاههای صنعت آب و فاضلاب به ۹۷۱ واحد
مدیرعامل آبفای کشور با اشاره به توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی در سالهای اخیر گفت: تعداد آزمایشگاههای صنعت آب و فاضلاب کشور از ۳۱ واحد در سال ۱۳۷۴ به ۹۷۱ آزمایشگاه در سال جاری رسیده است.
وی افزود: این مجموعه شامل ۵۳ آزمایشگاه پیشرفته آنالیز آب، ۵۶۶ آزمایشگاه میکروبی و بیولوژی و ۳۱۱ آزمایشگاه شیمیایی است که در بخشهای مختلف صنعت آب و فاضلاب فعالیت میکنند.
امینی اظهار کرد: ۴۱ خودروی آزمایشگاه سیار که امروز رونمایی شدند، امکان انجام آزمایشهای میدانی و افزایش سرعت پایش کیفیت آب را در نقاط مختلف کشور فراهم میکنند.
استفاده از فناوریهای نوین برای کنترل کیفیت آب
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به بهرهگیری از فناوریهای جدید در این صنعت گفت: استفاده از بیوسنسورهای مبتنی بر ماهی زبرا، توسعه فناوریهای بومی تصفیه آب و بهرهگیری از سامانههای پایش ماهوارهای از جمله اقداماتی است که برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش دقت نظارت بر منابع آب در کشور دنبال میشود.
وی همچنین از توسعه استانداردهای آزمایشگاهی خبر داد و گفت: تاکنون ۲۲ آزمایشگاه در هشت شرکت آب و فاضلاب موفق به دریافت گواهینامههای بینالمللی شدهاند و ۱۳۴ آزمایشگاه نیز دارای استاندارد ایزو هستند.
امینی افزود: براساس برنامهریزی انجامشده، تمامی آزمایشگاههای مرکزی شرکتهای آب و فاضلاب کشور تا سال ۱۴۰۶ به استانداردهای ملی و بینالمللی مجهز خواهند شد.
به گزارش مهر، خودروهای آزمایشگاه سیار آب و فاضلاب رونماییشده در این مراسم از استانها و شهرهای مختلف کشور در محل برگزاری برنامه به نمایش درآمدند و با حضور وزیر نیرو به بهرهبرداری رسیدند. مسئولان صنعت آب معتقدند توسعه ناوگان آزمایشگاهی و گسترش سامانههای پایش کیفی، نقش مهمی در حفظ سلامت آب شرب و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مشترکان خواهد داشت.
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