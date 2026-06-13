توافق با ابلیس؟

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنانه آگاه نوشت: تقریبا اکثر منابع و رسانه‌ها از قطعیت حصول تفاهم مقدماتی میان ایران و آمریکا برای ورود به فرآیند مذاکرات خبر می‌دهند؛ ظاهرا قرار است آتش‌بسی که فقط در کاغذ باقی مانده، برای ۶۰ روز دیگر تمدید شود. در این ۶۰ روز نیز وفق آنچه در رسانه‌ها منتشر شده حرکت به سمت حصول توافق نهایی، به انضمام تحرکاتی از سوی طرفین برای امتیازدهی، صورت خواهد گرفت.

در خصوص حصول تفاهم و ورود به فرآیند مذاکراتی برای نیل به توافق با آمریکا، چند نکته را به جد باید در نظر داشت؛ نخست آنکه، احتمال نقض عهد آمریکا تقریبا و حتی تحقیقا ۱۰۰ درصد است؛ سابقه آمریکا مؤید این گزاره است؛ برخی معتقدند، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز پنج‌شنبه از قطعیت حصول تفاهم با ایران و امضای آن در یک شهر اروپایی در آخر هفته بعد، سخن گفت، چون در همان لحظه، عرضه بزرگ‌ترین سهام آمریکا در جریان بود و اسپیس‌ایکس، شرکت رفیق گرمابه و گلستان ترامپ یعنی ایلان ماسک در بازار سهام عرضه شده بود. پس از آنکه ترامپ سیگنال توافق با ایران و پایان جنگ را داد، در لحظه، ۷۵ میلیارد دلار به ثروت ایلان ماسک اضافه شد و احتمالا کارمزد میلیارد دلاری ترامپ نیز به حساب شخصی‌اش واریز شد. بسیاری معتقدند پس از این سود شخصی و کاسبی ماهرانه، ترامپ دوباره به تنظیمات کارخانه بازمی‌گردد و زیر میز توافق و تفاهم می‌زند.

ترامپ روز پنج‌شنبه ۲۱ خرداد، اعلام کرد که امشب به زیرساخت‌های ایران حمله سنگینی خواهد کرد؛ سپس عقب‌نشینی کرد و از نزدیکی و قریب‌الوقوع بودن تفاهم با ایران خبر داد. البته اینکه ترامپ از حمله به زیرساخت‌های ایران امتناع کرد، ناشی از بیانیه قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) بود؛ بیانیه‌ای که تاکید بر فرامنطقه‌ای شدن جنگ و هدف قرار گرفته شدن زیرساخت‌های انرژی منطقه غرب آسیا را داشت. اما اینکه ترامپ به یکباره از حمله به زیرساخت‌های ایران، به قریب‌الوقوع بودن حصول تفاهم با ایران، تغییر موضع داد، ناشی از سوداگری شخصی مالی بود.

اعلام پایان جنگ با ایران باعث می‌شد بازار سهام آمریکا مثبت شده و نفت ارزان شود و ریسک سرمایه‌گذاری در آمریکا کاهش پیدا کند و جو روانی برای عرضه اولیه سهام اسپیس‌ایکس، شرکت متعلق به ایلان ماسک، مطلوب شود. هیچ بیراه نیست اگر بگوییم اعلام خبر قریب‌الوقوع بودن حصول تفاهم از ناحیه ترامپ، تبلیغاتی یا ساختگی بود تا به ایلان ماسک و اسپیس‌ایکس کمک کند. ترامپ استاد بازی روانی و وعده‌های کذب است؛ او تاکنون ۳۸ بار اعلام توافق با ایران کرده است! او پنج‌شنبه صبح می‌خواست خارک ایران را اشغال کند و پنج‌شنبه شب، تمنای صلح با تهران را داشت!

از سوی دیگر، برخی کلان‌تر به موضوع می‌نگرند و معتقدند، ترامپ تحت فشار اعضای متنفذ حزب متبوعش یعنی جمهوری‌خواهان که خود را آماده ورود به کارزار انتخاباتی ماه نوامبر (آبان ۱۴۰۵) می‌کنند، دست از جنگ با ایران کشیده است و نمی‌خواهد به‌واسطه جنگش با ایران، سازمان رأی و سبد رأی هم‌حزبی‌های جمهوری‌خواهش در کنگره ریزش کند. این عده اعتقاد دارند که پس از انتخابات ماه نوامبر، ترامپ خود را رها از هرگونه قیدی برای تجاوز به ایران خواهد دانست و تجاوزی تمام‌عیار را به کشورمان انجام خواهد داد. تا آن زمان، تمرکز ترامپ بر فرسایش سازمان رزم ایران با حملات موضعی به تاسیسات راداری و پدافندی و تسلیحاتی کشورمان خواهد بود.

دو متن متفاوت

روز گذشته، در بحبوحه انتشار احتمالات و گمانه‌زنی‌ها در باب تفاهم مقدماتی ایران و آمریکا؛ دو متن، یکی از ناحیه رسانه‌های ایرانی و دیگری از سوی رسانه‌های آمریکایی منتشر شد که این دو متن تفاوت‌های بعضا عمده‌ای با یکدیگر داشت. مشخصا آکسیوس در آمریکا و خبرگزاری مهر در ایران جزئیاتی از یادداشت تفاهم آمریکا و ایران را ارائه کردند که تفاوت‌های چشمگیری با هم دارد؛ آکسیوس پنج محور را توضیح داده؛ اما خبرگزاری مهر ۱۴ محور از یادداشت تفاهم احتمالی را تشریح کرده است که در ادامه متن پنج محور اصلی مشترک با هم در جدول زیر مقایسه شده است.

فارغ از آنکه کدام متن در جدول زیر به درستی و صواب نزدیک‌تر است؛ متن منابع آمریکایی یا متن منابع ایران؛ ما موظف و مکلفیم که مراقب شیطنت‌ها و نقض‌عهدهای طرف خصم باشیم. از قرار معلوم، آمریکا با درخواست اسرائیل، می‌خواهد مباحث موشکی را هم به توافق با ایران بیفزاید؛ امری که اجابت آن مترادف خواهد بود با خلع سلاح کشورمان و جاده صاف کنی برای رژیم صهیونیستی جهت تجاوز وحشیانه به زنان و کودکان بی‌دفاع ایرانی. البته این رویای شومی است که هرگز تعبیر نخواهد شد و خلع سلاح ایران اسلامی تحت هیچ شرایطی محقق نمی‌شود.

دفتر نتانیاهو، نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی روز پنج‌شنبه مدعی شد که رئیس‌جمهور ترامپ عصر امروز با نتانیاهو درباره یادداشت تفاهم در حال شکل‌گیری با ایران برای ورود به مذاکرات گفت‌وگو کرد. اگرچه اسرائیل طرف این یادداشت تفاهم نیست، اما نخست‌وزیر از تعهد رئیس‌جمهور ترامپ قدردانی کرد؛ مبنی بر اینکه توافق نهایی در پایان مذاکرات شامل خارج کردن مواد غنی‌شده، برچیدن زیرساخت‌های غنی‌سازی، محدود کردن تولید موشک‌ها و توقف حمایت ایران از نیروهای نیابتی‌اش در منطقه خواهد بود.

از مفاد و متن و محتویات تفاهم‌نامه که بگذریم به تشریفات آن می‌رسیم؛ تشریفاتی که آمریکایی‌ها در تدارک آن هستند تا در راستای امیال ترامپ باشد؛ ترامپی که می‌خواهد خود را ناجی دنیا نشان دهد؛ برخی رسانه‌ها مدعی هستند که برنامه‌ریزی‌ها در حال انجام است تا جشن امضای تفاهم‌نامه در روز تولد ترامپ یعنی یک‌شنبه ۱۴ ژوئن در ژنو برگزار شود.

قوای مسلح ما آماده‌اند

در هر صورت، چه تفاهمی در کار باشد یا نه؛ قوای مسلح و نظامی ما تکلیف خود را خوب می‌دانند؛ آنها از تمامی لحظه‌ها برای افزودن بر غنای عملیاتی و لجستیکی خود و اعمال مدیریت و حاکمیت بر تنگه هرمز بهره می‌گیرند و اجازه تحقق میل ترامپ مبنی بر فرسایش سازمان رزم ایران را نمی‌دهند. در همین راستا، بامداد جمعه، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک شناور متخلف را که بدون هماهنگی وارد تنگه شده بود، متوقف کرد. همزمان، گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای چند انفجار در نزدیکی بندر سیریک در استان هرمزگان منتشر شد. بر اساس این گزارش‌ها، صدای یک انفجار شدید در فاصله حدود دو کیلومتری ساحل این بندر شنیده شده و برخی منابع آن را مرتبط با توقف شناور متخلف دانستند. این تحولات در شرایطی رخ می‌داد که طی دو روز گذشته تنش‌ها در منطقه افزایش یافته و گزارش‌هایی از اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران منتشر شده بود؛ اقداماتی که با پاسخ قاطع نیروهای مسلح ایران مواجه شده است.

همچنین روز پنج‌شنبه، ترامپ مدعی شد که امشب حملاتی سنگین به زیرساخت‌های ایران خواهیم کرد و در آینده‌ای نزدیک، جزیره خارک، قلب تپنده صنعت نفت ایران را اشغال می‌کنیم. چند ساعت بعد از این ادعا، ترامپ طبق معمول عقب‌نشینی کرد و گفت که حصول تفاهم با ایران نزدیک است؛ آگاهان به امور معتقدند که این عقب‌نشینی ترامپ، ناشی از قریب‌الوقوع بودن تفاهم نبود، بلکه ناشی از تهدید قرارگاه جنگ ایران یعنی قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) بود.

ترامپ پنج‌شنبه، چند ساعت بعد از تهدید حمله سنگین به زیرساخت‌های ایران، در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال ادعا کرد که با توجه به اینکه مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح رسیده و مورد تایید قرار گرفته است، من به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی‌شده امشب علیه ایران را لغو کردم. مذاکرات و نکات نهایی، هم از نظر چارچوب کلی و هم در جزییات کامل، توسط همه طرف‌های درگیر شامل ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن، مصر و دیگران تایید شده است. محاصره دریایی تا زمان نهایی شدن این توافق به طور کامل و با قدرت به قوت خود باقی خواهد ماند. زمان و مکان امضای این توافق به زودی اعلام خواهد شد.

این عقب‌نشینی ترامپ از حمله به ایران در پنج‌شنبه شب، ناشی از تهدید قرارگاه جنگ ایران بود؛ پس از تهدید ترامپ، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) در بیانیه‌ای به تهدیدهای اخیر آمریکا علیه زیرساخت‌های نفت ایران واکنش نشان داد و تاکید کرد که یا صادرات نفت و گاز برای همه است یا برای هیچ کس امکان نخواهد داشت. در متن بیانیه این قرارگاه آمده بود که آمریکا از یک سو حرف از توافق و مذاکره می‌زند و از سوی دیگر شرارت می‌کند و این تناقض آشکار در رفتار و گفتار آمریکا عامل اصلی ناامنی در منطقه است و به همین دلیل امنیت تجارت و اقتصاد بین‌المللی و کشورها، به ویژه تنگه هرمز را به خطر انداخته است.

سران آمریکا به دلیل عدم شناخت درست از ملت شرافتمند و شجاع ایران و نیروهای مسلح مقتدر آن دور تسلسل باطلی را طی می‌کنند و دروغ‌های مکرر آمریکا یکی از نشانه‌های آن است. آنها با تبلیغات و جنگ رسانه‌ای هرگز نمی‌توانند حقارت و شکست‌های پی در پی خود در جنگ با ایران اسلامی را جبران یا جنگ‌افروزی خود را پنهان کنند. هشدار می‌دهیم چنانچه آمریکا بار دیگر بخواهد حملاتی را علیه ایران قهرمان انجام دهد، پاسخی شدیدتر از قبل دریافت خواهد کرد و آتش جنگ علاوه بر ناامنی در منطقه، فراگیر و گسترده‌تر خواهد شد. با توجه به تهدیدهای اخیر آمریکا علیه زیرساخت‌های نفت ایران، اعلام می‌شود یا صادرات نفت و گاز برای همه است یا برای هیچ کس امکان نخواهد داشت.

به لبخند او فریب نخورید

در آخر، کلام امام شهیدمان را در فروردین ۱۳۹۴ پس از نهایی شدن تفاهم‌نامه برجام مرور می‌کنیم که فرمودند: گفتیم به طرف مقابل اعتماد نکنید، به لبخند او فریب نخورید، به وعده نقد که می‌دهد ــ وعده نقد، نه عمل نقد ــ اعتماد نکنید، چون وقتی خرش از پل گذشت، برمی‌گردد و به ریش شما می‌خندد! اینقدر اینها وقیحند.