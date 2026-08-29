به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر می‌خواهید زمین باغتان به گنجی تمام عیار تبدیل شود، باید نهالی بکارید که سه ویژگی بازدهی بالا، مقاومت به سرمازدگی و خشکی را همزمان داشته باشد؛ سه شاخصه‌ای که تنها در نهال طلایی بادام دیرگل، پربازده و کم‌آب‌خواه می‌توانید بیابید. نهالی که سرمایه‌تان را در زمین بیمه می‌کند و تا ۴۰ سال برایتان سودآوری دارد!

بادام دیرگل یعنی تنها با ۴ دوره آبیاری در سال، از یک هکتار به درآمد میلیاردی برسید؛ بدون هزینه‌های سنگین آبیاری، زحمت اضافی و ریسک‌های همیشگی.

اگر نگران سرمازدگی بهاره یا کم‌آبی زمین خود هستید و دوست دارید در مناطق کوهستانی و سردسیر، باغی مدرن و پربازده داشته باشید، رویال نهال با تولید نهال‌های بادام دیرگل، اصیل و باکیفیت، مسیر موفقیت شما را کوتاه و هموار کرده است.

امروزه باغداران موفق می‌دانند که ارقام زودبازده و کشت‌های سنتی، نه تنها سودآوری ندارند، بلکه می‌توانند باعث از دست رفتن سرمایه شوند. رویال نهال با ۲۵ سال قدمت و تخصص، در این مقاله شما را با رقم‌های بادام پرفروش و دیرگل آشنا می‌کند تا با پیش‌خرید آنها، بهترین تصمیم را برای آینده شغلی خود بگیرید.

چالش‌های باغداری سنتی و راه حلی به نام طلای سبز (بادام دیرگل)

از گذشته تاکنون، نهال بادام یکی از کم‌توقع‌ترین و مقاوم‌ترین نهال‌ها به کم‌آبی و خشکی بوده و به طلای سبز معروف است. اما هر نهال بادامی در هر منطقه‌ای جوابگو نیست. موفقیت و رسیدن به باغی پربار در زمین‌های کم‌آب و دیم، مستلزم انتخاب نهال بادام دیرگل، مقاوم و پربازده است. از جمله مهم‌ترین چالش‌های مناطق کم‌آب که این نهال می‌تواند راهگشای آن باشد، موارد زیر هستند:

معضل کم‌آبی و خشکسالی

کشور ما در فلات و منطقه‌ای نیمه‌خشک و خشک قرار دارد و بحران آب، دغدغه‌ی اصلی کشاورزان است. دیگر کاشت محصولات پرآب‌بر در اکثر مناطق، توجیه اقتصادی ندارد. نهال بادام دیرگل که روی پایه‌های مقاوم مانند: بادام تلخ پیوند زده شده، با برگ‌های مومی شکل و ضخیم و ریشه‌های عمیق و تحمل بالا، از رطوبت موجود در خاک استفاده می‌کند و نیاز آبی را به شدت کاهش می‌دهد؛ در نتیجه بهترین گزینه برای مناطق خشک و کم‌آب است.

سرمازدگی بهاره؛ قاتل خاموش باغات

در مناطق کوهستانی و سردسیر که اغلب باغات بادام به صورت دیم کشت می‌شوند، سرمای دیررس بهاره، شکوفه‌های تازه را از بین می‌برد و محصول سال را صفر می‌کند. رویال نهال با تولید ارقام دیرگلی مانند آذر، فرانیس و تونو که دو هفته دیرتر از سایر ارقام شکوفا می‌شوند، باغ شما را از این خطر مصون نگه می‌دارد.

شاه‌کلید موفقیت در باغداری؛ گنج پنهان زمین‌های کم‌آب

چرا از بین نهال‌های مختلف، بادام به عنوان شاه‌کلید موفقیت در باغداری محسوب می‌شود؟ چون گنج پنهان زمین‌های کم‌آب، نهالی مقاوم و کم‌آب‌بر است. جایی که سایر ارقام به آبیاری هفتگی نیاز دارند، بادام دیرگل می‌تواند در مناطق پرباران به صورت دیم کشت شود یا با کمترین آبیاری در مناطق کم اب، عملکرد عالی داشته باشد. دلایل اصلی انتخاب این نهال عبارتند از:

بازدهی چشمگیر در هکتار: ارقام مدرن و اصلاح‌شده بادام دیرگل، بین ۳ تا ۵ تن محصول در هکتار تولید می‌کنند که در مقایسه با ارقام سنتی بسیار چشمگیر است.

هزینه نگهداری پایین: مقاومت بالا به آفات، بیماری‌ها، کم‌آبی و سرمازدگی، هزینه‌های نگهداری را به حداقل می‌رساند.

طول عمر اقتصادی بالا: با عمر اقتصادی بالای ۳۰ تا ۵۰ سال، سرمایه‌گذاری بلندمدت و سودآوری مستمر را تضمین می‌کند.

مصرف کم آب با بهره‌وری بالا: به ازای هر مترمکعب آب، حجم قابل توجهی محصول تولید می‌کند که بهره‌وری فوق‌العاده‌ای است.

مقاومت به شوری خاک: از معدود نهال‌هایی است که در زمین‌های شور و بلااستفاده نیز عملکرد تولیدی قابل قبولی دارد.

تنوع ارقام پربازده: ارقام متنوعی مانند تونو، فرانیس، آذر و مامایی با ویژگی‌های منحصربه‌فرد، هر سرمایه‌گذاری را به بازدهی سریع و محصولی با کیفیت عالی می‌رسانند.

بازار گسترده و متنوع: علاوه بر این، محصول بادام علاوه بر مصرف خشکباری و تازه‌خوری، در صنایع داروسازی، عطرسازی و روغن‌گیری نیز کاربرد دارد و از بازار داخلی تا صادراتی، خواهان فراوانی دارد؛ یعنی تولید به ریال و فروش به دلار.

فرار از سرمازدگی بهاره: با شکوفایی دیرتر، باردهی مطمئن‌تر و عمر اقتصادی بیشتر را به دنبال دارد.

معرفی پربارترین ارقام بادام دیرگل

اگر به دنبال سبز کردن زمین‌های کم‌آب و دیم هستید، رویال نهال، بزرگترین تولیدکننده نهال در غرب کشور، نهال‌هایی تولید می‌کند که تشنگی نمی‌شناسند، سرما را شکست می‌دهند و جیب شما را پرپول می‌کنند. ارقامی که سلطان بازدهی در کم‌آبی هستند:

بادام تونو

بادام تونو دیرگل و پربار با پوست سنگی مقاوم به آفات و پرندگان. محبوب‌ترین رقم جهانی با زودبازدهی از سال دوم و باردهی ۵ تن در هکتار. نیاز سرمایی ۴۰۰ تا ۶۰۰ ساعت دارد و مناسب مناطق کوهستانی و سردسیر است.

بادام فرانیس

رقمی فرانسوی با پوست کاغذی، کیفیت عالی، صادراتی و محصولی درشت. دیرگل بوده و باردهی اقتصادی از سال چهارم با تولید ۳ تا ۵ تن در هکتار آغاز می‌شود. مناسب مناطق خشک و نیمه‌خشک است.

بادام آذر

رقمی بومی ایران، دیرگل و مقاوم به سرمازدگی با مغز نیمه‌کاغذی (معروف به بادام ۵۰-۵۰). باردهی خوشه‌ای و عملکرد فوق‌العاده ۵ تا ۷ تن در هکتار دارد و برای مناطق کوهستانی با سرمای شدید ایده‌آل است.

بادام مامایی

رقمی ایرانی با پوست سنگی و محصولی بسیار باکیفیت. زودبازده از سال دوم کاشت، مناسب صادرات و مناطق نیمه‌سردسیر با باردهی در سال‌های اوج تا ۶ تن در هکتار.

چرا پیش‌خرید نهال، تصمیم هوشمندانه است؟

از مهرماه، فصل خرید و کاشت نهال آغاز می‌شود. رویال نهال به باغداران هوشمند، پیش‌خرید نهال بادام دیرگل را توصیه می‌کند. مژده به باغداران عزیز، با پیش‌خرید از این مجموعه تخصصی، مزایای زیر را همزمان تجربه کنید:

تضمین کیفیت و اصالت نهال: رویال نهال دارای مجوز از جهاد کشاورزی است و تمامی ارقام، اصلاح‌شده، عاری از آفات، همراه با تضمین کیفیت و شناسنامه اصالت هستند که باردهی یکنواخت و زودهنگام را هدیه می‌دهند.

قیمت مناسب‌تر و فرصت‌های ویژه: پیش‌خرید معمولاً با تخفیف و قیمت‌های ویژه همراه است که رویال نهال هر ساله در فصل پیش‌فروش در اختیار باغداران قرار می‌دهد.

بهره‌مندی از مشاوره تخصصی: علاوه بر خرید نهال اصیل با قیمت اقتصادی، از مشاوره‌های تخصصی رویال نهال از زمان کاشت تا برداشت (آبیاری، کوددهی، هرس و...) بهره‌مند می‌شوید و مسیری هموار را سپری می‌کنید.

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