تثبیت ۴۰۰ هکتار اراضی موقوفه در بیجار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی سلیمانی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیجار طی یک سال گذشته ارائه کرد و اظهار کرد: در حوزه ثبتی، حدود ۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی موقوفات در روستاهای خوشه‌گل، رحمت‌آباد و قریه قره‌با حومه تثبیت شده است.

وی افزود: تثبیت این اراضی از اقدامات مهم و ارزشمند در حوزه ثبتی است و تلاش شده حقوق موقوفات و زارعان در چارچوب قانونی تعیین تکلیف و ثبت شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیجار با اشاره به اقدامات حقوقی این اداره ادامه داد: طی سال گذشته چهار مورد اجرای حکم مهم داشتیم که دو مورد آن مربوط به املاک در اختیار دستگاه‌های اجرایی بود و ارزش این دو ملک بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

سلیمانی بیان کرد: یکی از این املاک مربوط به محدوده میدان فاضل گروسی، مرکز پژوهشگران و اطراف آن و ملک دیگر مربوط به انبار، پارکینگ و دفتر آرامستان بود که در مجموع حدود سه هزار مترمربع عرصه و اعیان را شامل می‌شود.

وی گفت: پس از اجرای حکم خلع ید، درباره یکی از این املاک با شهرداری به توافق رسیدیم تا ملک در قالب اجاره در اختیار شهرداری قرار گیرد.

به‌روزرسانی ۲۵۰ سند اجاره موقوفات

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیجار همچنین از ساماندهی و به‌روزرسانی اسناد اجاره موقوفات خبر داد و عنوان کرد: از هفته وقف سال گذشته تا هفته وقف امسال، حدود ۲۵۰ سند اجاره به‌روزرسانی و قراردادها با قیمت واقعی و متناسب با شرایط روز تنظیم شده است.

وی اضافه کرد: در همین مدت حدود ۳۰ رقبه جدید نیز شناسایی و برای آنها قرارداد اجاره تنظیم شده است؛ همچنین ۱۱ رقبه دیگر در روستای نعمت‌آباد سفلی از میان مستأجران و متصرفانی که تاکنون تمکین نکرده‌اند شناسایی شده که تلاش می‌کنیم تا پایان سال تعیین تکلیف شوند.

سلیمانی با تأکید بر اینکه اجرای امینانه نیات واقفان مهم‌ترین رسالت اوقاف است، گفت: طی یک سال گذشته در حوزه نیات مذهبی بیش از سه میلیارد تومان هزینه شده که این اعتبارات در بخش‌های مختلف از جمله برگزاری مراسم عزاداری ائمه اطهار(ع)، حمایت از مواکب و چایخانه‌ها و برنامه‌های مذهبی هزینه شده است.

۵۰۰ میلیون تومان حمایت از مواکب اربعین

وی با اشاره به حمایت از برنامه‌های اربعین در شهرستان بیجار اظهار کرد: در ایام اربعین حدود ۵۰۰ میلیون تومان از محل موقوفات شهرستان برای حمایت از مواکب و برنامه‌های مرتبط هزینه شد.

رئیس اداره اوقاف بیجار افزود: تلاش کردیم این حمایت‌ها به شکل تأمین اقلام مورد نیاز انجام شود و بخشی از هزینه‌های پذیرایی و تهیه مواد غذایی مواکب را تقبل کردیم.

سلیمانی ادامه داد: در برخی برنامه‌های مذهبی نیز با توجه به حجم بالای حضور مردم، تأمین غذا و اقلام مورد نیاز انجام شد و حتی در برخی روزها پذیرایی از حدود هزار نفر در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در امامزادگان و بقاع متبرکه بیجار گفت: برنامه‌هایی همچون آرامش بهاری، ولایت و ویژه‌برنامه‌های قرآنی با محوریت بقاع متبرکه برگزار شد و تلاش کردیم ظرفیت موقوفات را برای اجرای این برنامه‌ها به کار بگیریم.

حمایت از برنامه‌های قرآنی

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیجار همچنین از حمایت این اداره از برنامه‌های قرآنی خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از هزینه‌های اجرای برنامه‌های قرآنی و حضور اساتید و قاریان از محل موقوفات شهرستان تأمین شده است.

وی افزود: محافل انس با قرآن نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت موقوفات، زمینه حضور قاریان و اساتید قرآنی و برگزاری برنامه‌های قرآنی برای مردم شهرستان فراهم شود.

توزیع بیش از ۴۰۰ بسته معیشتی میان نیازمندان

سلیمانی در ادامه به اجرای نیات خیریه موقوفات اشاره کرد و گفت: طی یک سال گذشته بیش از ۴۰۰ بسته غذایی میان نیازمندان شهرستان توزیع شده و در همین هفته نیز حدود ۵۰ بسته دیگر تهیه شده که در روزهای آینده میان خانواده‌های نیازمند توزیع خواهد شد.

وی ادامه داد: در مواردی نیز مراکز درمانی، بیماران نیازمند را برای دریافت کمک معرفی کرده‌اند و اوقاف بخشی از هزینه‌های درمان این افراد را تقبل کرده است.

رئیس اداره اوقاف بیجار خاطرنشان کرد: طی این مدت بیش از ۵۰۰ میلیون تومان کمک نقدی به افراد نیازمند پرداخت شده است.

سلیمانی با اشاره به محدودیت‌های موجود در پرداخت کمک‌های نقدی اظهار کرد: براساس ضوابط، کمک نقدی به هر فرد نیازمند در سال حداکثر دو مرتبه امکان‌پذیر است و سقف مجموع کمک نیز چهار میلیون تومان تعیین شده، اما با وجود این محدودیت‌ها تلاش کرده‌ایم میزان حمایت از نیازمندان نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کند.

وی در پایان گفت: اجرای دقیق و امینانه نیت واقفان، حفظ و تثبیت موقوفات و رساندن درآمد حاصل از آنها به جامعه هدف، اولویت اداره اوقاف شهرستان بیجار است و تلاش می‌کنیم این مسیر با جدیت ادامه پیدا کند.