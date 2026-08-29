افزایش قیمت نفت خام ایران؛ نفت سبک به ۸۷ دلار نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس داده‌های منتشرشده از پایگاه خبری تحلیلی اویل پرایس، قیمت نفت خام ایران در بازارهای اروپایی و مدیترانه با روند صعودی چشمگیری همراه شده و رشد حدوداً ۱.۵ درصدی را ثبت کرده است.

بر اساس آخرین برآوردها (با تأخیر ۲ روزه)، نفت سبک ایران (Iran Light) برای تحویل به منطقه سیدی کریر با افزایش ۱.۲۵ دلاری به ۸۷.۳۰ دلار در هر بشکه رسید. این نفت در شمال غرب اروپا ۸۶.۰۵ دلار و در منطقه مدیترانه ۸۵.۴۰ دلار معامله شده است.

در بخش نفت سنگین (Iran Heavy) نیز روند صعودی حاکم است؛ بهطوریکه قیمت این نوع نفت برای تحویل به سیدی کریر ۸۵.۱۵ دلار، شمال غرب اروپا ۸۴.۱۵ دلار و مدیترانه ۸۳.۲۵ دلار اعلام شده که همگی نسبت به روز قبل ۱.۲۵ دلار افزایش دارند.

سایر فرآورده‌های نفتی ایران نظیر فروزان بلند (Forozan Blend) با قیمت ۸۴.۴۰ دلار (شمال غرب اروپا) و ۸۳.۵۰ دلار (مدیترانه) معامله شد و سروش (Soroosh) نیز در بازار مدیترانه ۸۰.۲۵ دلار قیمت خورد که افزایشی ۱.۵۸ درصدی را تجربه کرده است.

گفتنی است این ارقام نشان‌دهنده تداوم جو مثبت در بازارهای جهانی نفت بوده و همگی با افزایشی یکسان به میزان ۱.۲۵ دلار نسبت به روز ماقبل مواجه شده‌اند.