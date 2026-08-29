به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایشنامه «کله‌پوک‌ها» نوشته نیل سایمون، با ترجمه شهرام زرگر و به کارگردانی بهار مشیری، روز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۲۱:۳۰ در تماشاخانه جوانمرد نمایشنامه‌خوانی می‌شود.

علی خوش‌چشم، مریم سلیمانی، احسان جوادی، محمود زهره‌وند، هانیه جعفرزاده، علی خوانساری، سعید سرمدی، الناز ابراهیمی، محمد حبیب‌نژاد، دانیال خوشنود، گروه بازیگران این نمایشنامه‌خوانی را تشکیل می‌دهند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «داستان با ورود لئون، یک معلم جوان به روستایی دورافتاده در اوکراین آغاز می شود. او کم کم در می‌یابد آنها به طرز عجیبی رفتارهای ابلهانه دارند و او باید به آنها کمک کند، در این مسیر او با چالش هایی مواجه می شود و این چالش ها موقعیت هایی کمیک و در عین حال قابل تامل به وجود می آورند.»

دیگر عوامل این پروژه عبارتند از مشاور کارگردان: امیر رضازاده، دستیار و برنامه‌ریز: امیرحسین حداد، منشی صحنه: ساره ربیعی، مدیر روابط عمومی و رسانه: امیر محنتی.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت نمایش «دریچه» می‌توانند به سایت تیوال و یا گیشه تماشاخانه جوانمرد به آدرس تهران، خیابان نجات‌اللهی، خیابان سمیه، پلاک ۲۶۰ مراجعه کنند.