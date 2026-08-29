به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد باباخانی، قائممقام صندوق بیمه کشاورزی پیش از ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: یکی از تاکیدات دولت و وزارت جهاد کشاورزی در مورد صندوق بیمه محصولات کشاورزی به عنوان تنها شرکت بیمهای و قانونی متولی بخش کشاورزی، ارتقا کمی و کیفی است. این امر در نهایت منجر به حمایت و رضایتمندی بیشتر در حوزه کشاورزی شده است.
وی افزود: در این راستا دو راهبرد مهم از سوی صندوق در حال پیگیری است. در حوزه کمی، پوشش بیشتر ضریب نفوذ است. در بعد کیفی، افزایش سطح تعهدات در بیمهگری است که بتوانیم غرامت بیشتری پرداخت شود. همچنین افزایش سرعت پرداخت از دیگر برنامهها است.
وی با بیان اینکه پیشبرد این دو راهبرد نیاز به توانگری دارد، ادامه داد: در این راستا ارتقا توانگری در دستور کار قرار گرفته و نتایج خوبی حاصل شده است.
زیان انباشته در حال کاهش است
قائممقام صندوق بیمه کشاورزی در ادامه سخنان خود به زیان انباشته این صندوق اشاره کرد و گفت: طی ۱۰ سال منتهی به سال ۱۴۰۴ بر اساس صورتهای مالی ۴ هزار میلیارد تومان (همت) زیان انباشته صندوق داشته است.
وی گفت: جبران این زیان یکی از سیاستهای صندوق بود و رسیدن به این هدف جرز با افزایش سطح خدمات ممکن نبود. با مجموع اقدامات سال قبل، این زیان انباشته باگرتفوی خوبی که داشتیم زیان تا حدودی جبران و به سوددهی رسید. به طوری که تراز منفی ۴ همت به مثبت ۲۱ میلیارد تومان حاصل شد.
وی ادامه داد: یکی از تکالیف صندوق بیمه محصولات کشاورزی این بود که شمولیت ماده ۱۴۱ تجارت خارج شود زیرا زیان انباشته داشت اما با افزایش سرمایه صندوق از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج شد. این امر با تجدید ارزیابیها انجام شد. به این ترتیب، صندوق از ۱۶ میلیارد تومان سرمایه با بیش از ۴ هزار درصد افزایش به ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.
وی اضافه کرد: محل دیگر افزایش سرمایه از محل داراییهای نامشهود بوده است.
باباخانی در ادامه با اشاره به مجموع بدهی این صندوق به بانک عامل کشاورزی، اظهار کرد: آخرین پرداخت بدهی به این بانک سال ۱۳۹۵ بود که مجموع بدهی را به ۱۱ همت تا منتهی به سال ۱۴۰۳ رسیده بود.
این مسئول دولتی با بیان اینکه این بدهی خود هزینه مالی ایجاد میکرد، یادآور شد: با اتفاقات خوبی که سال گذشته رخ داد این بدهی تا حدود ۱۰ همت جبران شد.
وی ادامه داد: این جبران بدهی از مسیر ظرفیت قانون بودجه و تخصیص منابع مالی بیشتر بود؛ چون یکی از دلایل این ناترازی تا منتهی به سال ۱۴۰۳ مربوط به همین بخش بود و منابع سهم دولت در صندوق جذب نشده بود یعنی طی این ۱۰ سال نزدیک ۴۸ درصد بود. صندوق طی ۱۰ سال منتهی به ۱۴۰۳ کمتر از نیمی از بودجه تزریق شده بود. این جذب سال قبل به ۹۰ درصد افزایش یافت. به طوری که بالاترین تخصیص منابع مالی دولتی در تاریخ صندوق، سال گذشته محقق شد.
باباخانی به پرتفوی صندوق اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته پرتفوی صندوق بیمه کشاورزی از ۱۲ همت به ۲۴.۵ همت افزایش یافت و پیشبینی میشود امسال با انجام برنامهها این عدد به ۵۵ همت افزایش یابد.
وی عنوان کرد: هرچه پرتفوی صندوق رشد پیدا کرد ضریب نفوذ افزایش و سطح تعهدات بیشتر میشود.
پرداخت ۱۶ همت غرامت به بخش کشاورزی
قائممقام صندوق بیمه کشاورزی در ادامه نشست به پرداخت غرامت در سال گذشته پرداخت و گفت: سال گذشته به دلیل شرایط اقلیمی و خشکسالی پرداخت غرامت به این حوزه ۱۶ همت بود که این افزایش سطح تعهدات برابر غرامت ۳ سال گذشته بود.
باباخانی با بیان اینکه بیشتر پرداخت خسارت مربوط به زراعت و البته محصول گندم بود، تصریح کرد: سال گذشته نزدیک به ۹.۵ همت غرامت برای محصول استراتژیک گندم به ویژه کشت دیم پرداخت شد.
وی افزود: در این سال ۲.۲ میلیون بیمهنامه صادر شد که نزدیک به ۳۵ درصد از این بیمهنامه ها مشمول خسارت شدند و غرامت پرداخت شد.
وی توضیح داد: سطح تعهد بیمه این محصول ۳ میلیون تومان به ازای هر هکتار بود که این عدد در سال ۱۴۰۴ این عدد با ۱۵۰ درصد رشد به ۷.۵ میلیون تومان رسید. امیدواریم این عدد در سال آتی به ۱۲ میلیون تومان برسد.
وی تاکید کرد: این عدد پیاپی باید رشد کند که به شرایط مطلوب برسیم.
بیمه گندم زارها کامل امسال از سوی دولت پرداخت شد
این مسئول دولتی با بیان اینکه بیمه فراگیر گندم تماما امسال از سوی دولت پرداخت شد و گفت: بنابراین، گندمزارهای کشور که بالغ بر ۶.۵ میلیون هکتار است به شکل رایگان از سوی دولت برای کشاورزان بیمه پرخطر شد.
قائممقام صندوق بیمه کشاورزی به بیمه ارتقایی اشاره کرد و گفت: سال گذشته به جز بیمه فراگیر گندم، بیمه ارتقایی نیز تعریف و بیمهنامه مخصوص آن صادر شد. بر این اساس ۳ سطح بیمه تعریف شده که تا ۳۵ میلیون تومان جبران خسارت میکند.
غرامت کشاورزی هفتگی صفر میشود
باباخانی در ادامه به سرعت پرداخت خسارات بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: شنبه هر هفته تمام غرامت هفتگی کشاورزی پرداخت میشود و از مرحله تأیید تا پرداخت بیش از ۷ روز به طول نخواهد کشید.
وی در خصوص بیمه فراگیر سایر محصولات زراعی به جز گندم، اظهار کرد: در دو سال گذشته، ضریب نفوذ صندوق بیمه به بیمه فراگیر به ۸۰ درصد رسیده است، ادامه داد: در سال آتی این نوع بیمه برای ۱۷ محصول دیگر نیز اجرایی میشود که شامل جو، برنج، ذرت، چغندرقند، دانههای روغنی و حبوبات به غیر از گندم تسری پیدا میکند. به این ترتیب، در بیمه پایه فراگیر از خدمات دولتی کامل برخوردار میشوند و مازاد آن هم در طرح های ارتقایی تعریف میشود.
باباخانی به تسری حق بیمه به سایر محصولات و خدمات کشاورزی اشاره کرد و گفت: صندوق بیمه کشاورزی سال گذشته به عوامل تولید هم ورود کرد و این حوزه با ایجاد ساختار در بدنه صندوق آغار به کار کرده است.
وی عنوان کرد: در حوزه ماشینآلات، تجهیزات، حمل و نقل و... صندوق بیمه کشاورزی ورود خواهد کرد و طرح بیمهنامه ها آماده شده است و امیدواریم به این ترتیب ضریب نفوذ در تجهیزات کشاورزی نیز ارتقا پیدا کند.
بیمه دام اجباری میشود
باباخانی به دغدغه بیمه اجباری دام اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغههای صندوق افزایش ضریب نفوذ بیمه در دام است. آییننامه آن آماده و به وزارت جهاد کشاورزی ارسال شده است.
قائممقام صندوق بیمه کشاورزی در پایان اظهار کرد: این طرح در حال حاضر در کمیسیونهای دولت در دست بررسی است.
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