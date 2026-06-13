دانشگاه علوم پزشکی هوشمند ترم تابستان برگزار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام ترم تابستان سال ۱۴۰۵ دانشگاه علوم پزشکی هوشمند از ۲۳ تا ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ انجام می شود.
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند با مجوز صادره از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه ترم تابستانی سال ۱۴۰۵ را برای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می کند.
تمام دانشجویان علوم پزشکی می توانند از ۲۳ تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سایت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند ثبت نام کنند.
تعدادی از دروس در این دوره به زبان انگلیسی برای دانشجویان بین الملل نیز ارائه می شود.
دروس مربوط در سایت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند قابل مشاهده است.
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