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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

جلوگیری از قطع آب ۱۸ روستای خاتم با ترمیم فوری خط انتقال فتح‌آباد

جلوگیری از قطع آب ۱۸ روستای خاتم با ترمیم فوری خط انتقال فتح‌آباد

یزد - مدیر امور آبفای شهرستان خاتم گفت: با اقدام سریع نیروهای امداد و حوادث، از بروز قطعی گسترده آب در روستاهای تحت پوشش مجتمع فتح آباد جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکاظم میرحسینی گفت: در پی بروز شکستگی در خط انتقال آب مجتمع فتح‌آباد، دو اکیپ امداد و حوادث متشکل از پنج نفر از کارکنان امور آبفای شهرستان خاتم بلافاصله در محل حاضر شدند و عملیات تعمیر و بازسازی خط آسیب‌دیده را آغاز کردند.

وی افزود: این عملیات با تلاش مستمر نیروهای عملیاتی به مدت سه ساعت و تا نیمه‌شب ادامه یافت و در نهایت خط انتقال با موفقیت وارد مدار بهره‌برداری شد.

مدیر امور آبفای خاتم با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از افت فشار و قطعی آب در زمان اجرای عملیات اظهار داشت: از ساعت ۶ صبح آبرسانی سیار به وسیله تانکرهای آب‌رسان به مخزن مجتمع فتح‌آباد انجام شد تا مشترکان این منطقه با کمترین مشکل مواجه شوند.

میرحسینی خاطرنشان کرد: با اتمام عملیات ترمیم و برقراری مجدد جریان آب، پایداری تأمین آب شرب ۱۸ روستای تحت پوشش این مجتمع با جمعیتی حدود سه هزار نفر تضمین شد.

کد مطلب 6858717

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