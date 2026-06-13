به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکاظم میرحسینی گفت: در پی بروز شکستگی در خط انتقال آب مجتمع فتح‌آباد، دو اکیپ امداد و حوادث متشکل از پنج نفر از کارکنان امور آبفای شهرستان خاتم بلافاصله در محل حاضر شدند و عملیات تعمیر و بازسازی خط آسیب‌دیده را آغاز کردند.

وی افزود: این عملیات با تلاش مستمر نیروهای عملیاتی به مدت سه ساعت و تا نیمه‌شب ادامه یافت و در نهایت خط انتقال با موفقیت وارد مدار بهره‌برداری شد.

مدیر امور آبفای خاتم با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از افت فشار و قطعی آب در زمان اجرای عملیات اظهار داشت: از ساعت ۶ صبح آبرسانی سیار به وسیله تانکرهای آب‌رسان به مخزن مجتمع فتح‌آباد انجام شد تا مشترکان این منطقه با کمترین مشکل مواجه شوند.

میرحسینی خاطرنشان کرد: با اتمام عملیات ترمیم و برقراری مجدد جریان آب، پایداری تأمین آب شرب ۱۸ روستای تحت پوشش این مجتمع با جمعیتی حدود سه هزار نفر تضمین شد.