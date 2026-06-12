وحدت نخبگان ضامن توسعه مراکز علمی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن ابراهیمی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه این هفته بهاباد، ضمن توصیه خود و عموم نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به تبیین اهمیت دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر پرداخت.
وی با تأکید بر اینکه امر به معروف موجب اتحاد و همدلی در جامعه میشود، اظهار داشت: نهی از منکر به مثابه پاکسازی علفهای هرز از پای درخت زندگی است؛ اگر منکرات از سطح جامعه زدوده نشود، مسیر رشد و بالندگی کشور مسدود خواهد ماند.
امام جمعه بهاباد در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از تلاشهای فعالان حوزه کشاورزی، به چالشهای این بخش اشاره کرد و گفت: بخش کشاورزی در سالهای اخیر با مشکلاتی همچون کمآبی، ناترازی انرژی و تکیه بر روشهای سنتی مواجه بوده است. بنابراین ضروری است تا با بهرهگیری از علم روز و امکانات موجود، بهرهوری زمین و آب را به حداکثر رسانده و در تولید محصولات اساسی خودکفا شویم.
ابراهیمی با اشاره به لزوم تقویت زیرساختهای آموزشی شهرستان، تصریح کرد: دانشگاهها، حوزههای علمیه و مراکز آموزش عالی، اعتبار و هویت علمی شهرستان هستند. تنها قشری که میتواند آینده این مراکز را دگرگون کرده و نقاط ضعف را برطرف کند، نخبگان و خواص جامعه هستند. همه صاحبنظران و دلسوزان باید با همافزایی و همدلی، از ظرفیتهای محلی برای رشد و توسعه این مراکز استفاده کنند.
امام جمعه بهاباد در بخش پایانی خطبهها با تحلیل وضعیت منطقه و تقابل جمهوری اسلامی با جبهه استکبار، مواضع آمریکا را مبتنی بر «زورگویی، غارت و دزدی منابع ملتها» دانست.
وی افزود: تمام تلاش آمریکا در منطقه، دستاندازی به منابع اقتصادی کشورهاست. جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که دست دزدی آمریکا را قطع کرده و به همین دلیل هدف دشمنیهای آنان قرار گرفته است.
ابراهیمی با تأکید بر حمایت از محور مقاومت، خاطرنشان کرد: حملات هدفمند علیه زیرساختهای اقتصادی دشمن و ایستادگی جبهه مقاومت، نشاندهنده شکست راهبردی آمریکا است. دشمن در جنگ رسانهای خود به دنبال ایجاد یاس و ترویج دوگانههای کاذب نظیر جنگ و صلح است، اما ملت ایران با حفظ انسجام درونی و وحدت، تا نابودی کامل سلطه مستکبران و اخراج آنها از منطقه، در کنار جبهه مقاومت خواهد ایستاد.
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