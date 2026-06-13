  1. استانها
  2. یزد
۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

قطع موقت آب شرب در بخشی از محدوده زارچ و کنارگذر یزد–اشکذر

قطع موقت آب شرب در بخشی از محدوده زارچ و کنارگذر یزد–اشکذر

یزد - شرکت آب و فاضلاب استان یزد در اطلاعیه از قطع موقت آب شرب در بخشی از محدوده زارچ و کنارگذر یزد–اشکذر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به اطلاع مشترکان محترم شرکت آب و فاضلاب استان یزد در محدوده شهرک صنعتی ۴۸ هکتاری زارچ و ساکنان دو طرف کنارگذر حدفاصل میدان ولایت تا ابتدای اشکذر می‌رساند، به منظور اجرای عملیات اتصال شبکه آب زیرگذر اله‌آباد، جریان آب شرب این مناطق در روز شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۴:۰۰ به صورت موقت قطع خواهد شد.

از مشترکان گرامی درخواست می‌شود نسبت به ذخیره‌سازی آب مورد نیاز خود پیش از زمان اعلام‌شده اقدام کنند.

شرکت آب و فاضلاب استان یزد ضمن قدردانی از صبوری و همراهی شهروندان، تمام تلاش خود را برای اتمام عملیات در کوتاه‌ترین زمان ممکن و برقراری مجدد جریان آب به کار خواهد گرفت.

کد مطلب 6858611

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها