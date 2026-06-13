قطع موقت آب شرب در بخشی از محدوده زارچ و کنارگذر یزد–اشکذر

به گزارش خبرگزاری مهر، به اطلاع مشترکان محترم شرکت آب و فاضلاب استان یزد در محدوده شهرک صنعتی ۴۸ هکتاری زارچ و ساکنان دو طرف کنارگذر حدفاصل میدان ولایت تا ابتدای اشکذر میرساند، به منظور اجرای عملیات اتصال شبکه آب زیرگذر الهآباد، جریان آب شرب این مناطق در روز شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۴:۰۰ به صورت موقت قطع خواهد شد.
از مشترکان گرامی درخواست میشود نسبت به ذخیرهسازی آب مورد نیاز خود پیش از زمان اعلامشده اقدام کنند.
شرکت آب و فاضلاب استان یزد ضمن قدردانی از صبوری و همراهی شهروندان، تمام تلاش خود را برای اتمام عملیات در کوتاهترین زمان ممکن و برقراری مجدد جریان آب به کار خواهد گرفت.
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