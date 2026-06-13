قطع گاز در شهر بوشهر به دلیل حادثه

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت گاز استان بوشهر آمده است: به اطلاع شهروندان و مشترکین در محدوده شهر بوشهر می‌رساند، به دلیل خسارت ماشین آلات شهرداری با خط تغذیه، گاز در شهر بوشهر به منظور ایمنی و انجام عملیات تعمیرات، به صورت موقت قطع است.

تیم‌های عملیاتی و فنی شرکت گاز در محل حاضر بوده و با تمام توان در حال رفع آسیب و بازگرداندن جریان گاز هستند. برآورد می‌شود عملیات تعمیرات تا اطلاع ثانوی ادامه داشته باشد.

از اهالی محترم شهر بوشهر تقاضا می شود از هر گونه دستکاری در علمک گاز و تجهیزات نصب شده در املاک شخصی خودداری کنند و در صورت بروز هر نوع حادثه یا نیاز به راهنمایی با شماره ۱۹۴ مرکز امداد گاز تماس بگیرند.