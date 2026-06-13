سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید شرافت نائین هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه کامیونت حامل بار لوله و اتصالات کشاورزی مشکوک شدند و آن را برای بررسی دقیق‌تر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی تخصصی و فنی از این خودرو، مقدار ۱۴ کیلو و ۱۰۰ گرم تریاک که به‌صورت ماهرانه‌ای زیر محموله قانونی جاساز شده بود، کشف شد. متهم قصد داشت این محموله را با سوءاستفاده از پوشش بار مجاز از ایستگاه بازرسی عبور دهد.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین با اشاره به دستگیری راننده کامیونت در این عملیات تصریح کرد: در این رابطه یک سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ براهیمی در ادامه با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر خاطرنشان کرد: کنترل مستمر محورهای مواصلاتی، اشراف اطلاعاتی و اجرای دقیق طرح‌های مقابله‌ای از جمله برنامه‌های پلیس برای مقابله با ورود و انتقال مواد مخدر است و اجازه نخواهیم داد قاچاقچیان، امنیت و سلامت جامعه را تهدید کنند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.