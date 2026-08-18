به گزارش خبرگزاری مهر، عطا حسن‌پور با اشاره به آسیب واردشده به سنگ‌نبشته خرم‌آباد اظهار کرد: این اثر تاریخی یکی از اسناد ارزشمند مکتوب و بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی منطقه به شمار می‌رود و هرگونه آسیب به آن، تعرض به بخشی از هویت فرهنگی جامعه است.

عملیات مرمت و پاکسازی در کوتاه‌ترین زمان

وی افزود: در پی وقوع این اقدام و ایجاد آثار دیوارنویسی بر روی سنگ‌نبشته، تیم مرمت به سرپرستی مسعود دارابی وارد عمل شد و با انجام اقدامات تخصصی، آثار ایجادشده را در کمتر از ۴۸ ساعت برطرف و عملیات پاکسازی و مرمت اثر را انجام داد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با قدردانی از سرعت عمل و تلاش تیم مرمت، عنوان کرد: واکنش سریع و انجام اقدامات تخصصی برای جلوگیری از ماندگاری آسیب‌ها، بخشی از فرآیند حفاظت از آثار تاریخی است و در این زمینه تلاش شد سنگ‌نبشته در کوتاه‌ترین زمان ممکن به وضعیت مناسب بازگردد.

حفاظت از میراث فرهنگی نیازمند مشارکت اجتماعی

حسن‌پور با تأکید بر اینکه حفاظت از آثار تاریخی صرفاً با اقدامات فیزیکی و حفاظتی امکان‌پذیر نیست، گفت: افزایش آگاهی عمومی، آموزش فرهنگی و ایجاد ارتباط عمیق‌تر میان جامعه و میراث فرهنگی، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از تکرار رفتارهای آسیب‌زا نسبت به آثار تاریخی است.

وی ادامه داد: آثار تاریخی متعلق به همه مردم و نسل‌های امروز و آینده هستند و صیانت از آنها نیازمند شکل‌گیری احساس مسئولیت عمومی و مشارکت اجتماعی است. هرچه شناخت جامعه نسبت به ارزش تاریخی و فرهنگی این آثار بیشتر شود، زمینه برای حفاظت بهتر و کاهش آسیب‌های انسانی نیز فراهم خواهد شد.

تأکید بر اجرای قانون در برابر آسیب به آثار تاریخی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان همچنین بر ضرورت برخورد قانونی با افرادی که به آثار تاریخی آسیب وارد می‌کنند تأکید کرد و افزود: قوانین مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی باید به‌صورت جدی اجرا شود و با متخلفان مطابق ضوابط قانونی برخورد صورت گیرد.

حسن‌پور با اشاره به ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی خاطرنشان کرد: آسیب‌رسانی به آثار تاریخی و فرهنگی ثبت‌شده، جرم محسوب می‌شود و برای آن مجازات قانونی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین صیانت از این میراث ملی باید به‌عنوان یک مسئولیت عمومی و قانونی مورد توجه قرار گیرد.

سنگ‌نبشته خرم‌آباد به چرخه بازدید بازگشت

وی در پایان گفت: پس از انجام عملیات پاکسازی و مرمت، سنگ‌نبشته خرم‌آباد مجدداً در چرخه بازدید عمومی و گردشگری قرار گرفته است و تلاش می‌شود با تقویت اقدامات حفاظتی و افزایش مشارکت مردم، زمینه صیانت هرچه بیشتر از این اثر تاریخی فراهم شود.