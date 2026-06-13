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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

«نیم‌شب» در میان تجمع مردمی میدان ولیعصر (عج) اکران می‌شود

«نیم‌شب» در میان تجمع مردمی میدان ولیعصر (عج) اکران می‌شود

اولین اکران میدانی فیلم سینمایی «نیم‌شب» امشب ساعت ۲۲ در تجمع مردمی میدان ولیعصر (عج) برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین اکران میدانی فیلم سینمایی «نیم‌شب» در میان تجمعات مردمی میدان ولیعصر (عج)، شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۲۲ برگزار خواهد شد.

«نیم شب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه‌کنندگی حبیب‌الله والی‌نژاد از ٢٧ اسفند ۱۴۰۴ و در دل جنگ تحمیلی سوم؛ جنگ رمضان به عنوان نخستین فیلم داوطلب راهی اکران می شود. پیش از این، این فیلم سینمایی در اکرانی ویژه بر فراز پل طبیعت تهران به نمایش درآمد.

در میان تجمع مردمی میدان ولیعصر (عج)، همچنین «شب همدلی مردم هندوستان با ایرانیان» نیز با حضور مردم هندوستان مقیم ایران برگزار می‌شود.

کد مطلب 6858784
آزاده فضلی

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