  1. استانها
  2. اصفهان
۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷

اکران «نیم‌شب» در اصفهان آغاز شد

اصفهان-فیلم سینمایی «نیم‌شب»، روایتگر ایستادگی و اتحاد ایرانیان در روزهای سخت جنگ، با پیگیری ستاد اکران مردمی عمار اصفهان به سبد اکران‌های فرهنگی استان اضافه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم «نیم‌شب» جدیدترین اثر سینمایی محمدحسین مهدویان، روایتگر همدلی و ایستادگی ایرانیان در دوران جنگ تحمیلی و بمباران‌های ۱۲ روزه است. این اثر به سادگی و با هنرمندی، داستان‌هایی از دل حملات هوایی و شرایط سخت روزهای جنگ را به تصویر می‌کشد، جایی که عشق به وطن و اتحاد ملت باعث شده تا مردم با همدلی و همکاری، با چالش‌های بزرگ مقابله کنند.

این فیلم در سینماهای سراسر کشور اکران خواهد شد و فرصتی مناسب برای تماشای یک روایت جذاب و تأثیرگذار در خصوص گذشته‌ی کشور فراهم می‌آورد.

ستاد اکران مردمی عمار استان اصفهان مفتخر است که این اثر ارزشمند را به عنوان یک رویداد فرهنگی و اجتماعی در اصفهان برگزار کند و از حضور همه علاقمندان به سینما و تاریخ کشور دعوت می‌کند تا در این تجمع دغدغه‌مندان شرکت کنند.

کد مطلب 6802728

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها