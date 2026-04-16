به گزارش خبرنگار مهر، فیلم «نیمشب» جدیدترین اثر سینمایی محمدحسین مهدویان، روایتگر همدلی و ایستادگی ایرانیان در دوران جنگ تحمیلی و بمبارانهای ۱۲ روزه است. این اثر به سادگی و با هنرمندی، داستانهایی از دل حملات هوایی و شرایط سخت روزهای جنگ را به تصویر میکشد، جایی که عشق به وطن و اتحاد ملت باعث شده تا مردم با همدلی و همکاری، با چالشهای بزرگ مقابله کنند.
این فیلم در سینماهای سراسر کشور اکران خواهد شد و فرصتی مناسب برای تماشای یک روایت جذاب و تأثیرگذار در خصوص گذشتهی کشور فراهم میآورد.
ستاد اکران مردمی عمار استان اصفهان مفتخر است که این اثر ارزشمند را به عنوان یک رویداد فرهنگی و اجتماعی در اصفهان برگزار کند و از حضور همه علاقمندان به سینما و تاریخ کشور دعوت میکند تا در این تجمع دغدغهمندان شرکت کنند.
نظر شما