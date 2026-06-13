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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

افزایش قیمت طلا و سکه؛ دلار در مرکز مبادله گران شد

افزایش قیمت طلا و سکه؛ دلار در مرکز مبادله گران شد

بازار طلا و ارز در معاملات امروز شنبه شاهد افزایش قیمت‌ها بود. سکه و طلا رشد قیمت را تجربه کردند و نرخ حواله ارزها نیز در مرکز مبادله صعودی شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اتحادیه طلا و جواهر و مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در معاملات امروز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۷ میلیون و ۶۱۶ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. همچنین سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۷۷ میلیون تومان و سکه طرح قدیم ۱۷۲ میلیون تومان معامله می‌شود.

در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه ۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۲۶ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین قیمت هر مثقال طلای آب‌شده ۷۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۴۲۱۹ دلار است.

در تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار با رشد ۱۱۰ تومانی به ۱۴۸ هزار و ۵۱۹ تومان رسید. همچنین قیمت حواله یورو با افزایش ۵۰۷ تومانی، ۱۷۱ هزار و ۸۹۷ تومان و حواله درهم با رشد ۳۰ تومانی، ۴۰ هزار و ۴۴۰ تومان معامله شد. یورو با بیشترین افزایش در میان ارزهای اعلامی، در صدر رشد قیمتی روز قرار گرفت.

کد مطلب 6858787
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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