قیمت طلا و سکه امروز ۲۴ خرداد؛ سکه طرح جدید ۱۷۰.۸ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اتحادیه طلا و جواهر، بر اساس نرخ‌های اعلامی در بازار امروز، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۶ میلیون و ۹۹۷ هزار تومان رسید. همچنین قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۷۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد.

در بازار سبزه‌میدان نیز نیم‌سکه بهار آزادی با قیمت ۸۹ میلیون تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۲۵ میلیون تومان معامله می‌شود.

همچنین هر مثقال طلا در بازار داخلی ۷۳ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده و در بازارهای جهانی نیز قیمت هر اونس طلا به ۴۲۱۹ دلار رسیده است.

از سوی دیگر، معاملات امروز یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ در تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران با افزایش قیمت سه ارز اصلی همراه بود. بر این اساس قیمت فروش حواله دلار آمریکا از ۱۴۸ هزار و ۵۱۹ تومان در روز گذشته به ۱۴۸ هزار و ۶۱۴ تومان رسید و رشد ۹۵ تومانی را ثبت کرد.

همچنین قیمت حواله یورو با افزایش ۶۴ تومانی به ۱۷۱ هزار و ۹۶۱ تومان رسید و حواله درهم امارات نیز با رشد ۲۶ تومانی از ۴۰ هزار و ۴۴۰ تومان به ۴۰ هزار و ۴۶۶ تومان افزایش یافت.