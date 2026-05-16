آخرین قیمت طلا، سکه و ارز در ۲۶ اردیبهشت

به گزارش خبرنگار مهر، براساس نرخ‌های اعلامی در سایت اتحادیه طلا و جواهر، هم‌اکنون قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۹ میلیون و ۳۹۱ هزار تومان است. همچنین سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۱۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۹۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

در بازار سبزه‌میدان، نیم‌سکه بهار آزادی ۹۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۲۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

هر مثقال طلا در بازار داخلی ۸۴ میلیون تومان ارزش‌گذاری شده و قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز ۴۵۴۰ دلار است.

در همین حال، معاملات امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه در تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران با ثبات نسبی در نرخ ارزهای اصلی دنبال شد؛ موضوعی که پس از روند افزایشی ملایم روزهای پایانی هفته گذشته، نشان‌دهنده مدیریت کنترل‌شده بازار رسمی ارز است.

بر اساس نرخ‌های اعلامی، حواله دلار آمریکا امروز بدون تغییر نسبت به روز پنجشنبه، در سطح ۱۴۷ هزار و ۹۸۳ تومان تثبیت شد. حواله درهم امارات نیز با همان نرخ پایانی هفته گذشته، ۴۰ هزار و ۲۹۵ تومان معامله شد.

در این میان، حواله یورو تنها ارزی بود که با تغییر همراه شد و با کاهش محدود به ۱۷۲ هزار و ۴۰ تومان رسید؛ این رقم در مقایسه با نرخ ۱۷۳ هزار و ۳۱۷ تومانی روز پنجشنبه، افت ملایمی را نشان می‌دهد.