۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

کاهش نرخ دلار و یورو؛ ثبات نسبی در بازار طلا

قیمت طلا و سکه در بازار داخلی اعلام شد و همزمان دلار، درهم و یورو در مرکز مبادله با کاهش محدود همراه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر، در معاملات امروز بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۹ میلیون و ۱۷۲ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. همچنین سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۱۸۸ میلیون تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

در بازار سبزه‌میدان، نیم‌سکه بهار آزادی ۹۸ میلیون تومان، ربع‌سکه ۵۴ میلیون تومان و سکه یک‌گرمی ۲۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

هر مثقال طلا در بازار داخلی ۸۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده و بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز ۴۴۸۹ دلار اعلام شده است.

همزمان در مرکز مبادله ارز و طلا، حواله دلار آمریکا که روز گذشته با نرخ ۱۴۸ هزار و ۲۷۹ تومان معامله می‌شد، امروز به ۱۴۸ هزار و ۱۶۸ تومان رسید و کاهش ۱۱۱ تومانی را ثبت کرد. این افت محدود در حالی رخ داده که دلار طی روزهای اخیر روندی افزایشی داشت و این عقب‌نشینی می‌تواند نشانه‌ای از توقف موقت رشد نرخ در بازار رسمی ارز باشد.

نرخ حواله درهم امارات نیز با کاهش ۳۰ تومانی به ۴۰ هزار و ۳۴۵ تومان رسید. کاهش همزمان دلار و درهم از نگاه فعالان بازار، نشان‌دهنده تداوم مدیریت عرضه و تقاضا در بازار حواله است؛ بازاری که نقش مهمی در تعیین هزینه مبادلات تجاری و قیمت تمام‌شده واردات دارد.

حواله یورو نیز با افت ۸۴۱ تومانی نسبت به روز گذشته، به ۱۷۱ هزار و ۹۱۳ تومان رسید. کاهش محسوس‌تر یورو نسبت به دلار و درهم موجب شد سبد ارزهای اصلی در معاملات امروز به‌طور یکپارچه در مسیر نزولی قرار گیرد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

