افزایش قیمت طلا و ارز در بازار؛ سکه به ۱۹۱ میلیون رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اتحادیه طلا و جواهر و مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه با افزایش همراه شد.
بر اساس نرخهای اعلامی در سایت اتحادیه طلا و جواهر، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۸ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان رسیده است. همچنین سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت ۱۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با قیمت ۱۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله میشود.
در بازار سبزهمیدان نیز نیمسکه بهار آزادی ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربعسکه ۵۳ میلیون تومان و سکه یکگرمی ۲۷ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
همچنین هر مثقال طلا در بازار داخلی ۸۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ارزشگذاری شده و قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی به ۴۵۴۲ دلار رسیده است.
در همین حال، معاملات امروز در تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران با ادامه روند افزایشی نرخ ارزهای اصلی همراه بود؛ روندی که طی روزهای اخیر بهتدریج آغاز شده و اکنون در نرخهای رسمی نیز مشاهده میشود.
بر اساس اعلام مرکز مبادله، حواله دلار آمریکا امروز به ۱۴۸ هزار و ۱۷۹ تومان رسید که نسبت به روز گذشته ۹۷ تومان افزایش داشته و نشاندهنده تداوم حرکت دلار در کانال ۱۴۸ هزار تومان است.
همچنین حواله درهم امارات با رشد ۲۷ تومانی نسبت به روز قبل به ۴۰ هزار و ۳۴۸ تومان رسید. تحلیلگران همجهتی حرکت درهم و دلار را نشانهای از ثبات نسبی در مسیر بازار رسمی ارز میدانند.
در همین حال، حواله یورو نیز با افزایش ۱۰۰ تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۷۲ هزار و ۲۴۴ تومان رسید و سومین ارز مهم تالار حواله نیز در مسیر صعودی قرار گرفت.
