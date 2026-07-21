نوسان قیمت سکه و ارز؛ رشد دلار و کاهش جزئی نرخ حواله یورو

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اتحادیه طلا و جواهر و مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۸ میلیون و ۲۷۱ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. در بازار سکه نیز سکه طرح جدید ۱۸۳ میلیون تومان و طرح قدیم ۱۸۰ میلیون تومان داد و ستد شد. همچنین نیم‌سکه، ربع‌سکه و سکه گرمی به ترتیب ۹۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و ۲۷ میلیون تومان در بازار عرضه شدند. بهای هر مثقال طلای آب‌شده نیز در بازار داخلی ۷۹ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان ثبت شد؛ ضمن اینکه هر اونس طلای جهانی ۴۰۶۵ دلار گزارش شده است.

در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ حواله دلار آمریکا با افزایش ۲۲۷ تومانی به ۱۵۰ هزار و ۹۱۵ تومان رسید و نرخ خرید آن ۱۴۹ هزار و ۵۵۶ تومان تعیین شد. حواله درهم امارات نیز با رشد ۶۲ تومانی، ۴۱ هزار و ۹۳ تومان فروخته شد. در مقابل، نرخ حواله یورو برخلاف روند عمومی بازار با کاهش ۱۳۹ تومانی مواجه شد و به ۱۷۲ هزار و ۲۲۳ تومان رسید.