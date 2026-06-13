به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، این شرکت برای نخستین بار در کشور به دانش فنی و فناوری تولید محصول جدید پلی‌اتیلن سنگین (HDPE) گرید درپوش گازبند دست یافت. این محصول ویژه با ویژگی‌های مقاومت بالا در برابر تنش‌های محیطی (High ESCR) و فرایندپذیری مطلوب در خطوط تولید سرعت بالا، برای کاربرد درپوش بطری نوشابه‌های گازدار طراحی شده است.

این دستاورد مهم در واحد نیمه‌صنعتی HDPE شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی محقق شده و همه مراحل تست صنعتی در صنایع پایین‌دستی را با موفقیت پشت‌سر گذاشته است. براساس نتایج آزمون‌ها، قابلیت جایگزینی کامل نمونه‌های خارجی با این گرید بومی تأیید شده است.

گفتنی است، این موفقیت گامی اساسی همسو با تحقق اهداف راهبردی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و خودکفایی صنعت پتروشیمی کشور به شمار می‌آید.