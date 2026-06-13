برگزاری یادواره شهدای جنگ تحمیلی دوازده روزه در کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای جنگ دوازده روزه کوهدشت با رژیم غاصب صهیونیستی، شامگاه شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

زمان و مکان برگزاری مراسم

این مراسم معنوی از ساعت ۲۱:۳۰ شب در میدان حضرت امام (ره) کوهدشت (محل تجمعات شبانه مردم ولایتمدار) برگزار می‌شود.

سخنران این یادواره، حجت‌الاسلام سپهوند خواهد بود که به بیان ابعاد مختلف حماسه‌آفرینی شهدای جنگ دوازده روزه و تبیین نقش مردم کوهدشت در دفاع از میهن اسلامی خواهد پرداخت.

مداحان و اجرای مراسم

مراسم سالگرد شهدای جنگ دوازده روزه با مداحی کربلایی وحید محمدی و کربلایی علی امانی همراه خواهد بود و اجرای این برنامه نیز بر عهده کربلایی رضا مهدوی خواهد بود.

از تمامی اقشار مردم ولایتمدار، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و عموم شهروندان شهیدپرور کوهدشت دعوت به عمل شده است تا با حضور پرشور خود در این مراسم، یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ دوازده روزه را گرامی داشته و با آرمان‌های والای آنان تجدید میثاق کنند.