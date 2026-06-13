  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

برگزاری یادواره شهدای جنگ تحمیلی دوازده روزه در کوهدشت

برگزاری یادواره شهدای جنگ تحمیلی دوازده روزه در کوهدشت

کوهدشت- مراسم سالگرد شهدای جنگ دوازده روزه شهرستان کوهدشت در میدان امام (ره) کوهدشت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای جنگ دوازده روزه کوهدشت با رژیم غاصب صهیونیستی، شامگاه شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

زمان و مکان برگزاری مراسم

این مراسم معنوی از ساعت ۲۱:۳۰ شب در میدان حضرت امام (ره) کوهدشت (محل تجمعات شبانه مردم ولایتمدار) برگزار می‌شود.

برگزاری یادواره شهدای جنگ تحمیلی دوازده روزه در کوهدشت

سخنران این یادواره، حجت‌الاسلام سپهوند خواهد بود که به بیان ابعاد مختلف حماسه‌آفرینی شهدای جنگ دوازده روزه و تبیین نقش مردم کوهدشت در دفاع از میهن اسلامی خواهد پرداخت.

مداحان و اجرای مراسم

مراسم سالگرد شهدای جنگ دوازده روزه با مداحی کربلایی وحید محمدی و کربلایی علی امانی همراه خواهد بود و اجرای این برنامه نیز بر عهده کربلایی رضا مهدوی خواهد بود.

از تمامی اقشار مردم ولایتمدار، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و عموم شهروندان شهیدپرور کوهدشت دعوت به عمل شده است تا با حضور پرشور خود در این مراسم، یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ دوازده روزه را گرامی داشته و با آرمان‌های والای آنان تجدید میثاق کنند.

کد مطلب 6858806

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها