میزان پوشش پیگیری بیماری پرفشاری خون در زنجان به ۷۴.۱ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون اسکندری در جلسه هماهنگی برای اجرای طرح های پیشگیرانه از بیماری ها در استان، افزود: در سال گذشته از بین یک هزار و ۲۶۷ بیمار مبتلا به پرفشاری خون در استان ۹۳۹ بیمار، پیگیری شده و ۴۶ بیمار، بستری مجدد شدند.

وی با اشاره به بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریوی در استان نیز گفت: میزان پیگیری این بیماران پس از ترخیص در سال گذشته ۷۲.۴ درصد و نرخ بستری مجدد در بیماران پیگیری شده ۸.۶ درصد بود در حالیکه این رقم در دنیا ۱۵ تا ۲۵ درصد است.

اسکندری افزود: بین یک هزار و ۲۴۹ بیمار ترخیص شده، ۹۰۴ نفر پیگیری شده و ۷۸ نفر مجددا بستری شده‌اند.

مدیر پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان با بیان اینکه در سال گذشته ۴۴۰ بیمار مبتلا به نارسایی مزمن قلبی در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه بستری بوده‌اند، افزود: از این تعداد، ۳۶۸ نفر معادل ۸۳.۶ درصد پیگیری شده و ۱۵ بیمار معادل ۱.۱ درصد، بستری مجدد شده‌اند در حالیکه بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی در دنیا ۲۰ تا ۳۰ درصد است.

وی به پیگیری و ترخیص بیماران مبتلا به سکته مغزی نیز اشاره کرد و گفت: در این بیماران، میزان پیگیری پس از ترخیص در سال گذشته ۷۱.۱ درصد و نرخ بستری مجدد در بیماران پیگیری شده ۳.۸ درصد بود در حالیکه این رقم در دنیا ۱۰ تا ۱۵ درصد است.

اسکندری افزود: به بیان دیگر از بین ۷۰۹ بیمار ترخیص شده، ۵۰۴ نفر پیگیری شده و ۱۹ نفر مجددا بستری شده‌اند.

مدیر پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در خصوص رسیدگی و پیگیری بیماران بزرگسال مبتلا به دیابت، گفت: در سال گذشته یک هزار و ۱۰۵ بیمار مبتلا در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه بستری بودند که از این تعداد، ۹۳۹ نفر معادل ۸۵ درصد پیگیری شده و ۵۲ بیمار معادل ۵.۵ درصد، بستری مجدد شده‌اند.

وی اظهار داشت: تعداد بیماران مبتلا به اختلالات روان که در سال گذشته از بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه ترخیص شده‌اند دو هزار و ۶۰۴ بیمار بود که از این تعداد دو هزار و ۶۲ بیمار معادل ۷۹ درصد تحت پیگیری‌های پس از ترخیص قرار گرفتند.

مدیر پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان خاطر نشان کرد: این دستاورد حاصل برنامه‌ریزی منسجم، آموزش مستمر بیماران و خانواده‌ها و پیگیری‌های هدفمند پس از ترخیص است که نقش مؤثری در ارتقای کیفیت مراقبت و تداوم درمان ایفا کرده است.

وی اظهار داشت: با تلاش و پیگیری مستمر کارشناسان واحدهای آموزش و پیگیری بیمار پس از ترخیص، بستری مجدد بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن در سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.