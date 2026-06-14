گردان شهادت چگونه شکل گرفت؟

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «صف‌شکنان» روایت شکل‌گیری و فعالیت گردان ویژه شهادت است که از دل واحد آرپی‌جی شکل گرفت.

گردانی که در سال‌های جنگ چند بار در عملیات‌ها تقریبا از بین رفت، اما هر بار دوباره سازماندهی شد و به میدان نبرد برگشت. نویسنده در این کتاب نشان می‌دهد چگونه گردان شهادت با کمبود امکانات و تجهیزات همیشه صف‌شکن بودند و در خط مقدم، برای مقابله با عملیات زرهی عراق، راه‌حل‌های تازه و ابتکاری پیدا کرد.

کتاب «صف‌شکنان» حاصل مصاحبه‌های مستقیم با اعضای گردان، اسناد رسمی مرکز حفظ و نشر آثار دفاع مقدس و دفتر راویان لشکر۲۷ و منابع مکتوب معتبر است.

در «صف‌شکنان» مخاطب در جریان شکل‌گیری گردان از ایده‌های اولیه علیرضا ناهیدی تا تلاش‌های عبدالصمد کریم و محمدجواد رضایی؛ سپس دوره فرماندهی و تثبیت گردان با علی‌اصغر صفرخانی و در نهایت، هدایت آن در مراحل پایانی توسط جواد صراف و اکبر عاطفی قرار می‌گیرد.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

پس از آنکه در جریان نبردهای والفجر مقدماتی و والفجر۱، جنگ در زمین‌های مسلح برای ایران برتری استراتژیکی به ارمغان نیاورد؛ ابتکار عمل عملیات در منطقۀ هورالهویزه طی عملیات‌های بدر و خیبر موجب ترس و نگرانی رژیم عراق و حامیانش شد. تجربیات به دست آمده از این دو عملیات نیز فرماندهان ایرانی را بر آن داشت تا با بهره‌گیری از تجارب جنگ در مناطق آبی_خاکی، بار دیگر با عملیاتی مشابه، برتری سیاسی و ابتکار عمل نظامی را در دست بگیرند. تحقق این هدف، باید با انجام حرکتی بدیع، که هم خارج از تصور و پیش‌بینی عراق باشد و هم متفاوت با تمام عملیات‌های پیشین؛ رخ می داد.از این رو، یک سال پس از عملیات بدر، در زمستان ۱۳۶۴، عبور از رودخانۀ عریض و خروشان اروند و تسخیر منطقۀ مهم شبۀ جزیرۀ فاو، به عنوان هدف طراحی عملیات بعدی قرار گرفت.