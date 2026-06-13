به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح الله شاکری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم گفت: بامداد شب گذشته یک نوجوان ۱۴ ساله هنگام تردد با موتورسیکلت در بلوار جمهوری به دلیل انجام حرکات نمایشی و حرکت با سرعت غیرمجاز، کنترل وسیله نقلیه را از دست داده و واژگون می‌شود. در پی این حادثه، سر و صورت موتورسوار با جدول میانی بلوار برخورد کرده و به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی، متأسفانه در دم جان خود را از دست می‌دهد.



رئیس پلیس راهور استان قم با ابراز تأسف از این حادثه دلخراش، اظهار کرد: استفاده از کلاه ایمنی برای موتورسواران یک ضرورت حیاتی است و در بسیاری از حوادث می‌تواند از مرگ یا آسیب‌های جبران‌ناپذیر جلوگیری کند.



وی در ادامه از خانواده‌ها خواست با نظارت و کنترل بیشتر بر رفتارهای ترافیکی فرزندان خود، از رانندگی افراد فاقد گواهینامه و به‌ویژه نوجوانان با موتورسیکلت جلوگیری کنند.



رئیس پلیس راهور استان قم تأکید کرد: بی‌توجهی به قوانین و انجام حرکات پرخطر در معابر شهری می‌تواند در چند ثانیه حادثه‌ای تلخ و جبران‌ناپذیر رقم بزند؛ بنابراین رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به نکات ایمنی باید همواره در اولویت همه شهروندان قرار گیرد.