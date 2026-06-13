به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گلدمن ساکس در تازه‌ترین برآورد خود با اشاره به رشد مطلوب عرضه و تداوم کاهش تقاضا، پیش‌بینی درباره قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال را در سال ۲۰۲۷ به ۸۰ دلار برای هر بشکه رساند و هشدار داد که مسائل ژئوپولتیک سبب نوسان قیمت‌ها می‌شود.

این بانک آمریکایی در برآورد خود به افزایش تولید آمریکا، برزیل، گویان، ونزوئلا و امارات‌متحده عربی و تغییرهای ساختاری تقاضا به‌ویژه در چین اشاره کرد.

گلدمن ساکس در یادداشتی بیان کرد: پیش‌بینی می‌کنیم که با شتاب‌گرفتن استفاده چین از منابع جایگزین مانند خودروهای برقی، کاهش ۱۰ درصدی تقاضا همچنان ادامه داشته باشد.

این نهاد مالی همچنین پیش‌بینی کرد که میانگین قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال در سه‌ماه چهارم سال ۲۰۲۶ میلادی ۹۰ دلار برای هر بشکه خواهد بود.

گلدمن ساکس اعلام کرد درحالی‌که اختلال تردد از تنگه هرمز در ابتدا تولید نفت و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) را در خاورمیانه به‌شدت کاهش داد، اما کمبود عرضه جهانی در سه‌ماه دوم با افت بیشتری همراه بود و حدود ۵ تا ۶ میلیون بشکه در روز کاهش داشت؛ زیرا پایین‌آمدن تقاضا و مازاد عرضه باقیمانده از گذشته، شوک ناشی از این اختلال را تعدیل کرد.

این بانک آمریکایی پیش‌بینی کرد: با افزایش جریان عرضه نفت از تنگه هرمز به ۷۰ درصد نسبت به پیش از آغاز جنگ، صادرات نفت تولیدکنندگان خلیج فارس تا اواخر ماه اوت (در مقایسه با اواخر ژوئن) به حالت عادی بازمی‌گردد.

گلدمن ساکس با اشاره به خطرهای افزایش قیمت‌ اعلام کرد که در سناریویی نامطلوب، اگر اختلال در صادرات ادامه یابد، میانگین قیمت نفت برنت اواخر سال ۲۰۲۶ به اندکی بالاتر از ۱۱۰ دلار برای هر بشکه می‌رسد.

در شرایط بدتر، چنانچه اختلال تردد از تنگه هرمز در سال جاری ادامه یابد، قیمت‌ها در سال ۲۰۲۷ به ۱۴۰ دلار می‌رسد.

از سویی دیگر، بازگشت سریع‌تر عرضه به حالت عادی و کاهش بیشتر تقاضا، قیمت‌ها را اواخر سال ۲۰۲۶ به حدود ۷۰ دلار و در سال ۲۰۲۷ به ۶۰ دلار می‌رساند.