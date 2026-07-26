به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بانک بارکلیز روز جمعه (دوم مرداد) پیش‌بینی کرد که تداوم اختلال تردد از تنگه هرمز، قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال را در سال جاری به ۹۶ دلار برای هر بشکه افزایش خواهد داد.

بارکلیز پیش‌بینی کرد درصورتی‌که شرایط کنونی برای یک، دو یا سه ماه دیگر ادامه یابد، قیمت هر بشکه نفت خام برنت به‌ترتیب ۲ دلار، ۷ دلار یا ۱۰ دلار افزایش می‌یابد و احتمال افزایش قیمت برنت در سال ۲۰۲۶ به ۹۶ دلار به‌ازای هر بشکه وجود دارد.

در پی افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران درباره عرضه جهانی نفت به دلیل اختلال تردد از تنگه هرمز، قیمت نفت در هفته جاری برای نخستین بار از ماه مه به ۱۰۰ دلار برای هر بشکه رسید. قیمت نفت در معامله‌های روز جمعه به زیر ۱۰۰ دلار به‌ازای هر بشکه کاهش یافت.

این بانک انگلیسی در یادداشتی اعلام کرد: طبق روال همیشه، قیمت‌ نقدی تک‌محموله نفت خام سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود و ممکن است قیمت‌ها در صورت تداوم شرایط برای سه ماه آینده به ۱۵۰ دلار برای هر بشکه برسد.

تنگه هرمز پیش از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، مسیر اصلی نقل‌وانتقال حدود یک‌پنجم از منابع انرژی جهانی بود.

بارکلیز اوایل این ماه پیش‌بینی‌های خود را برای قیمت نفت برنت برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به‌ترتیب در سطح ۹۶ و ۸۵ دلار برای هر بشکه حفظ کرد.

نظرسنجی رویترز از تحلیلگران نشان داد که درگیری‌های خاورمیانه پیش‌بینی‌ها درباره کمبود عرضه نفت جهان در سال ۲۰۲۶ را افزایش داده است، اما پیش‌بینی می‌شود که با بهبود جریان‌ عرضه از منطقه خلیج فارس، افزایش تولید آمریکا و کاهش تقاضای چین، بازار در سال ۲۰۲۷ با مازاد عرضه روبه‌رو شود.