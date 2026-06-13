بازارهای هدف صادراتی قزوین مورد بازنگری قرار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر شنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان قزوین اظهار کرد: استان قزوین با تولید یکهزار و ۲۸۷ نوع محصول صنعتی، کشاورزی و خدماتی از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه صادرات برخوردار است، اما با وجود این توانمندیها، قزوین در حال حاضر رتبه پانزدهم صادرات کشور را در اختیار دارد و باید برای ارتقای این جایگاه تلاش بیشتری صورت گیرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در کشورهای همسایه افزود: عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه و همچنین عمان از جمله بازارهای مهم و راهبردی برای صادرات محصولات استان هستند و لازم است سهم قزوین در این بازارها افزایش یابد.
استاندار قزوین با تأکید بر لزوم ارزیابی مستمر بازارهای هدف تصریح کرد: توسعه صادرات نیازمند شناخت دقیق نیازهای کشورهای مقصد، تدوین برنامههای تخصصی و تقویت تعاملات اقتصادی با بازارهای هدف است.
نوذری با بیان اینکه ایران پس از تحولات اخیر منطقهای و جنگ رمضان، جایگاه اثرگذارتری در معادلات جهانی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی باید با نگاهی علمی، تخصصی و آیندهنگر در حوزه صادرات فعالیت کنند و از فرصتهای پیشرو نهایت بهره را ببرند.
گمرک؛ بازوی اجرایی حمایت از تولید و تجارت
استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، گمرک را یکی از مهمترین ارکان توسعه تجارت خارجی دانست و گفت: تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات، رفع موانع ترخیص کالا و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان از مهمترین وظایف گمرک است.
وی افزود: همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و گمرک میتواند بسیاری از موانع موجود در مسیر تجارت خارجی استان را برطرف کرده و زمینه افزایش صادرات غیرنفتی را فراهم کند.
نوذری همچنین بر ضرورت توجه به رفع تعهدات ارزی و ارائه مشوقهای صادراتی برای فعالان اقتصادی تأکید کرد.
لزوم تدوین بستههای نوآورانه صادراتی
استاندار قزوین با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزههای کشاورزی، صنعت و گردشگری گفت: هر یک از این بخشها باید بستههای جامع و خلاقانهای برای توسعه صادرات تدوین کنند.
وی افزود: دولت اختیارات مناسبی را برای تسهیل امور به استانها واگذار کرده است و باید از این ظرفیت برای توسعه صادرات و جذب بازارهای جدید استفاده شود.
نوذری همچنین خواستار شناسایی کشورهایی با ظرفیتهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همسو با جمهوری اسلامی ایران شد و اظهار داشت: اتاقهای فکر اقتصادی میتوانند نقش مؤثری در ارائه ایدههای نو و طراحی مسیرهای جدید صادراتی ایفا کنند.
نمایشگاهها؛ حلقه اتصال قزوین به بازارهای جهانی
استاندار قزوین برگزاری نمایشگاههای تخصصی و بینالمللی را یکی از مهمترین ابزارهای توسعه صادرات دانست و گفت: نمایشگاهها باید به بستری برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی استان و ایجاد ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی کشورهای هدف تبدیل شوند.
وی تأکید کرد: برگزاری نمایشگاههای تخصصی، تجاری و بازرگانی با مشارکت کشورهای هدف صادراتی میتواند نقش مؤثری در توسعه بازارهای جدید و افزایش سهم صادراتی استان داشته باشد.
نوذری با بیان اینکه معرفی ظرفیتهای قزوین باید فراتر از اقدامات روتین و اداری باشد، افزود: ارتباط مستمر با فعالان اقتصادی، معرفی توانمندیهای استان و ایجاد جذابیتهای بینالمللی در نمایشگاهها از جمله الزامات توسعه صادرات غیرنفتی استان است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همافزایی دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، سهم قزوین در تجارت خارجی کشور افزایش یافته و جایگاه استان در حوزه صادرات ارتقا یابد.
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